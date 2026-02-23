Μέσω της Κυπριακής Προεδρίας δίνεται η ευκαιρία να αναδειχθεί η θετική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, σε δεξίωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από το Ίδρυμα Women European Leaders (WEL), στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Κοινοβουλευτική ηγεσία για μια αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο», ξεκίνησε με κεντρική ομιλία της κ. Δημητρίου, ενώ ακολούθησαν παρεμβάσεις γυναικών πολιτικών ηγετών.

Στην ομιλία της, η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι μία μικρή χώρα όπως η Κύπρος έχει την ευκαιρία, μέσω της Προεδρίας, να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση αποφάσεων που αφορούν το σύνολο των κρατών μελών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή της προοπτική. Όπως ανέφερε, «η Ευρώπη παραμένει ένα επιτυχημένο εγχείρημα, την ώρα που άλλες γεωπολιτικές δυνάμεις δεν προσελκύουν αντίστοιχο ενδιαφέρον ένταξης».

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, αναγνώρισε ότι το πολιτικό κλίμα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο, κάνοντας λόγο για «τον ελέφαντα στο δωμάτιο». Την προπαγάνδα, δηλαδή εξήγησε η κ. Δημητρίου, την τοξικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την άνοδο ακραίων φωνών, ακόμη και εντός του Ευρωκοινοβουλίου, που επιδιώκουν την αμφισβήτηση θεμελιωδών αρχών και αξιών της Ευρώπης.

Αναφερόμενη στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, η κ. Δημητρίου επεσήμανε ότι κεντρικό ζήτημα αποτελεί η συζήτηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με στόχο τη λήψη ουσιαστικών πολιτικών αποφάσεων για όλα τα κράτη μέλη. Έμφαση δίνεται, όπως είπε, στην ανταγωνιστικότητα, στην πράσινη μετάβαση, στις συμφωνίες με τρίτες χώρες, καθώς και στην ανάγκη απλοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη γυναικεία πολιτική ηγεσία, σημειώνοντας ότι «η Ευρώπη καταγράφει τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως στον τομέα αυτό, όχι επειδή έχει επιτύχει το ιδανικό επίπεδο ισότητας, αλλά επειδή βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σύγκριση με άλλες περιοχές». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «δεν είναι αρκετό», καθώς οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια, όπως τη ρητορική μίσους και διακρίσεις.

Με αφορμή την επικείμενη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας, η Πρόεδρος της Βουλής απηύθυνε κάλεσμα προς τις γυναίκες και τα κορίτσια να υψώνουν τη φωνή τους και να διεκδικούν τη θέση τους στη λήψη αποφάσεων. «Κανείς δεν μας χάρισε τη θέση που κατέχουμε. Την κερδίσαμε με σκληρή δουλειά», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ισότητα δεν είναι μόνο γυναικείο ζήτημα, αλλά βαθιά δημοκρατικό.

Παράλληλα, εξέφρασε υπερηφάνεια για νομοθετικές πρωτοβουλίες που προωθήθηκαν στην Κύπρο, όπως η ποινικοποίηση του σεξισμού και η θεσμοθέτηση του αδικήματος της γυναικοκτονίας, επισημαίνοντας ότι, πέρα από τη νομοθεσία, απαιτείται συνεχής ευαισθητοποίηση και πολιτική βούληση.

Κλείνοντας, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Προεδρία ως «μεγάλη ευκαιρία» για την Κύπρο να συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση της αυτονομίας και της στρατηγικής προοπτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ευρώπη οφείλει να επιδεικνύει ηγετική πυγμή και ενότητα σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών και κοινωνικών προκλήσεων.

Οι πέντε πυλώνες της Προεδρίας

Από την πλευρά της, η Επικεφαλής του Τμήματος Σχέσεων με το Ευρωκοινοβούλιο στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ, Χριστιάνα Τζήκα, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της Προεδρίας, τόνισε πως το σύνθημα «μία αυτόνομη Ένωση» αποτυπώνει τη στρατηγική κατεύθυνση της ΕΕ σε μια περίοδο διαδοχικών και αλληλένδετων κρίσεων.

Όπως ανέφερε, η έννοια της αυτονομίας δεν ταυτίζεται με την απομόνωση ή τον προστατευτισμό, αλλά συνιστά το επόμενο βήμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. «Σημαίνει μία Ένωση ικανή να προστατεύει την ασφάλεια, τα σύνορα και τους πολίτες της, μειώνοντας τις στρατηγικές εξαρτήσεις και ενισχύοντας παράλληλα τις συνεργασίες της».

Παράλληλα, η κ. Τζήκα παρουσίασε τους πέντε πυλώνες της Προεδρίας, ξεκινώντας από την ενίσχυση της ασφάλειας, της αμυντικής ετοιμότητας και της προετοιμασίας. Η κ. Τζήκα επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, με σεβασμό στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Τόνισε ότι η Κύπρος γνωρίζει από πρώτο χέρι τις συνέπειες της επιθετικότητας και της κατοχής, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ οφείλει να ενισχύσει την ικανότητά της να ενεργεί αυτόνομα.

Αναφερόμενη στον δεύτερο πυλώνα τόνισε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί προϋπόθεση ανθεκτικότητας και αυτονομίας. Πρόσθεσε πως η Προεδρία δίνει έμφαση στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, στην εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών, στην ενεργειακή και ψηφιακή κυριαρχία, καθώς και στη βιώσιμη παραγωγή.

Ως κεντρικό στοιχείο της Προεδρίας παρουσιάστηκε ο τρίτος πυλώνας, μία αυτόνομη Ένωση ανοιχτή στον κόσμο, με την κα. Τζήκα να αναφέρει ότι η προώθηση μίας αξιόπιστης πολιτικής διεύρυνσης, στη βάση της αξιοκρατίας, αποτελεί επένδυση στη σταθερότητα και τη δημοκρατική ανθεκτικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη νότια γειτονία και στις χώρες του Κόλπου, προσθέτοντας πως η Κύπρος αξιοποιεί τη γεωγραφική θέση και τους ιστορικούς δεσμούς της.

Όπως τόνισε ο τέταρτος πυλώνας, αφορά την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ και του κράτους δικαίου. «Η Κυπριακή Προεδρία προωθεί πολιτικές για την κοινωνική συνοχή, τη διαπεριφερειακή συνδεσιμότητα, την προστασία των παιδιών και την ασφάλεια στο διαδίκτυο, την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας, με έμφαση στην ψυχική υγεία, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την ενεργό γήρανση», εξήγησε.

Αναφερόμενη στον πέμπτο πυλώνα, τόνισε πως είναι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ένωσης, με αιχμή το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Όπως επισήμανε, η στρατηγική αυτονομία προϋποθέτει επαρκή χρηματοδότηση και διαφανείς διαπραγματεύσεις, με στόχο την επίτευξη μερικής γενικής προσέγγισης σε επιμέρους τομείς και τη διαμόρφωση ώριμου διαπραγματευτικού πλαισίου.

Η κ. Τζήκα αναφέρθηκε επίσης και στη γυναικεία εκπροσώπηση, επισημαίνοντας ότι, παρά το γεγονός πως η Κύπρος δεν διαθέτει σήμερα γυναίκες ευρωβουλευτές, κατέχουν καίριες θέσεις στην Προεδρία, γεγονός που αποτυπώνει τον ουσιαστικό ρόλο τους στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η οπτική ταυτότητα της Προεδρίας, έχει εμπνευστεί από το κέντημα των Λευκάρων, το οποίο συμβολίζει την ενότητα. «Μια κλωστή μόνη της είναι εύθραυστη, αλλά όταν υφαίνεται μαζί με άλλες γίνεται ισχυρή, όπως και η Ένωσή», ανέφερε χαρακτηριστικά.



