Στην Επείγουσα Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την Ουκρανία, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, θα εκπροσωπήσει την Κυπριακή Δημοκρατία ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, ο κ. Δαμιανός αναχωρεί σήμερα για τη Νέα Υόρκη.

Αναφέρεται ότι την ίδια μέρα, ο κ. Δαμιανός θα παρακαθίσει σε γεύμα εργασίας που θα παραθέσει ο Υπουργός Ευρώπης του Ηνωμένου Βασιλείου Στίβεν Ντάουτι.

«Το απόγευμα, ο Υπουργός θα εκφωνήσει εθνική δήλωση σε συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ουκρανία, την οποία συγκαλεί η Προεδρία του Ηνωμένου Βασιλείου», καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: ΚΥΠΕ