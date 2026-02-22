Στη Ρώμη μεταβαίνει αύριο ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωαννου, όπου θα έχει επαφές με τους ομολόγους του Υπουργούς αρμόδιους για θέματα στέγασης και πολιτικής προστασίας κ.κ. Matteo Salvini και Nello Musumeci, αντίστοιχα. Στις συναντήσεις, ο Κύπριος Υπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις προτεραιότητες και τους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για τους δύο τομείς.



Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Εσωτερικών με τον Ιταλό Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών θα βρεθούν η προσπάθεια των δύο κρατών για αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος σε εθνικό επίπεδο και οι ενέργειες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη βάση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση που παρουσιάστηκε πρόσφατα από τον Επίτροπο Στέγασης. Ο κ. Ιωάννου θα παρουσιάσει στον κ. Salvini τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας για το θέμα της στέγασης και θα μεταφέρει την πρόθεση της Κύπρου να προωθήσει τον διάλογο και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με στόχο τον σχεδιασμό στοχευμένων πολιτικών για την άμβλυνση του προβλήματος στα κράτη μέλη.



Επιπλέον, στη συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Θαλάσσιας Πολιτικής, ο κ. Ιωάννου αναμένεται να ενημερώσει τον κ. Musumeci για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής στις συζητήσεις επί του Κανονισμού σχετικά με τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ειδικότερα, θα αναλύσει την προσπάθεια της Κυπριακής Προεδρίας να διασφαλίσει μια κοινή αντίληψη για τον μηχανισμό συνεργασίας και συντονισμού ανάμεσα στα κράτη μέλη και τα αρμόδια Όργανα της ΕΕ με σαφείς αρμοδιότητες για κάθε πλευρά.



