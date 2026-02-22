Μια εταιρεία μπορεί να είναι «κυπριακή» στα χαρτιά, αλλά να ελέγχεται στην πράξη από συμφέροντα που η Πολιτεία θεωρεί απειλή.



Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα πίσω από τη συζήτηση που άνοιξε στην Επιτροπή Ελέγχου: εταιρείες που εγγράφονται κανονικά στο μητρώο, με μετόχους/διευθυντές που φαίνονται νόμιμοι, όμως ο πραγματικός έλεγχος μπορεί να κρύβεται πιο πίσω - σε πιο σύνθετες δομές, σε μεταβιβάσεις μετοχών, σε «βιτρίνες».



Η Βουλή λέει πλέον ξεκάθαρα ότι υπάρχει νομικό κενό: ο Έφορος προσπαθεί να φρενάρει «ύποπτες» εγγραφές με άτυπες πρακτικές, αλλά χωρίς ρητό, στέρεο “κουμπί” στον νόμο για απόρριψη/διαγραφή για λόγους εθνικού συμφέροντος. Και στο κομμάτι της γης, όπου οι ευαισθησίες είναι μεγαλύτερες, το Κτηματολόγιο παραδέχθηκε ότι δεν διαθέτει “red flag” - δηλαδή αυτόματο καμπανάκι έγκαιρης προειδοποίησης.



Διαβάστε περισσότερα στη «Σημερινή» που κυκλοφορεί.