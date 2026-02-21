Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέσω επίσημης επιστολής, ζήτησε από τους νομικούς εκπροσώπους του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, όπως διακοπεί άμεσα η λειτουργία της πλατφόρμας «Agora», τουλάχιστον σε προσωρινό στάδιο, ούτως ώστε να περάσει από την απαραίτητη αξιολόγηση, για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων.



Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την Επίτροπο, Μαρία Χριστοφίδου, «Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και του Νόμου 125(Ι)/2018, έχει ήδη αποστείλει επίσημη επιστολή προς τους νομικούς εκπροσώπους του κ. Φειδία Παναγιώτου, με την οποία ζητείται η προσωρινή διακοπή λειτουργίας της σχετικής εφαρμογής/διαδικτυακής πλατφόρμας, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων (ΕΑΠΔ) και την έκδοση θετικής γνώμης από την Αρχή.



Η συμμόρφωση με το ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων αποτελεί νομική υποχρέωση και όχι ζήτημα διακριτικής ευχέρειας.



Η Αρχή αναμένει επιβεβαίωση της προσωρινής διακοπής, όπως έχει ζητηθεί γραπτώς, και θα ενεργήσει αναλόγως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της».



