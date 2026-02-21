Η εκατέρωθεν βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), αλλά και ο πολύ σημαντικός ρόλος της Κύπρου στην περιοχή τονίστηκαν κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης με ομάδα Γερουσιαστών.

Καλωσορίζοντας τους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι οι σχέσεις Κύπρου-ΗΠΑ είναι σε υψηλό επίπεδο σε όλους τους τομείς, σημειώνοντας ότι υπάρχει ισχυρή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως η άμυνα και ασφάλεια και ο πολιτικός διάλογος, εκφράζοντας ικανοποίηση για τον στρατηγικό διάλογο που ξεκίνησαν μεταξύ τους οι δύο χώρες.

Αναφέρθηκε ακόμη στην πρόσφατη περιοδεία του σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο, εκφράζοντας μεγάλη ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της περιοδείας αυτής.

Επεσήμανε επίσης ότι σχεδιάζει να μεταβεί ξανά στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι φέτος θα μεταβεί σε άλλους προορισμούς εντός της χώρας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακόμη ότι με τους Γερουσιαστές θα συζητήσει τις περιφερειακές γεωπολιτικές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι η Κύπρος και οι ΗΠΑ έχουν κοινό ενδιαφέρον για την περιοχή και κοινές προκλήσεις.

Υπογράμμισε, εξάλλου, τη σημασία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σημειώνοντας ότι μια εκ των βασικών προτεραιοτήτων της είναι να φέρει πιο κοντά τις ΗΠΑ με την ΕΕ.

«Για εμάς οι διατλαντικοί δεσμοί είναι πολύ σημαντικοί, πολύ σημαντικοί για την ΕΕ, για τον δυτικό κόσμο και προσβλέπω στις συζητήσεις μας», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκφράζοντας ευχαριστίες για τη διακομματική στήριξη από το Κογκρέσο και σημειώνοντας ότι «σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες και για το τι μπορούμε να κάνουμε μαζί –και αυτή είναι η πολιτική μας βούληση– υπάρχουν τεράστιες προοπτικές».

Από την πλευρά της ομάδας των Αμερικανών αξιωματούχων, ο Γερουσιαστής κ. Jerry Moran αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον σημαντικό ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, εκφράζοντας την επιθυμία να συνεχιστούν αυτές οι σχέσεις.

Υπογράμμισε επίσης τον ρόλο της Κύπρου στην περιοχή και πόσο σημαντικό είναι για τις ΗΠΑ να έχουν σύμμαχο και φίλο την Κύπρο για την εθνική ασφάλεια και την οικονομία της χώρας τους, ενώ τονίστηκε ο ηγετικός ρόλος του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην ΕΕ, αλλά και η σημασία του ρόλου της Κύπρου στη σύνδεση δύσης και ανατολής.

«Είμαστε τυχεροί που είστε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αυτή την εποχή, αλλά ίσως και σε όλες τις εποχές», ανέφερε ο κ. Moran.