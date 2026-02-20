Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται η δημιουργία της Κυπριακής Ακτοφυλακής, μετά τη σημερινή διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με πρωτοβουλία του Υπουργού κ. Κώστα Φυτιρή. Η πρόταση για τη σύσταση της νέας, ανεξάρτητης Υπηρεσίας, η οποία θα έχει την ευθύνη επιτήρησης και επιβολής του νόμου από την ακτογραμμή μέχρι τα όρια της ΑΟΖ και της περιοχής Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, οδεύει προς το Υπουργικό Συμβούλιο στις αρχές Μαρτίου 2026, με στόχο την άμεση προώθηση σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Υπ. Δικαιοσύνης:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, με πρόσκληση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Κώστα Φυτιρή, Διυπουργική σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με σκοπό την προώθηση της δημιουργίας της Κυπριακής Ακτοφυλακής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Υπουργός Άμυνας, η Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Διοικητής του ΚΣΕΔ, η Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας (Επιτήρησης Συνόρων), καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες από όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η αναλυτική πρόταση αναφορικά με το προτεινόμενο μοντέλο σύστασης και λειτουργίας της Ακτοφυλακής, τον τρόπο οργανωτικής της δομής, καθώς και τα στάδια υλοποίησης και με δεδομενο ότι χρηματοδοτείται σε μεγάλο ποσοστό από Ευρωπαϊκά κονδύλια. Η πρόταση θα προωθηθεί προς το Υπουργικό Συμβούλιο στις Αρχές Μαρτιου 2026 και εφόσον εγκριθεί θα προχωρήσει το σχετικό νομοσχέδιο για έγκριση από την Βουλή το συντομότερο δυνατό.

Η Ακτοφυλακή θα είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία και θα αναλάβει όλες τις αρμοδιότητες της επιτήρησης, ελέγχου και της επιβολής των νόμων από την ακτογραμμή μέχρι τα όρια ευθύνης στην ΑΟΖ και στην περιοχή έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για τον σκοπό αυτό θα συγχωνευθούν υπηρεσίες της Δημοκρατίας διαφόρων Υπουργείων που διαθέτουν πλωτά και εναέρια Μέσα όπως η Λιμενική και η Μοίρα Ελικοπτερων της Αστυνομίας το Τμήμα Αλιείας, η Υδρογραφική Υπηρεσία,κλπ.

Ο κύριος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η εξασφάλιση καλύτερου Συντονισμού και αποτελεσματικότητας στον ελάχιστο χρόνο με το ελάχιστο κόστος για την Δημοκρατία .