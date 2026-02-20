Οι Υπουργοί Εμπορίου που συσκέπονται στη Λευκωσία υπό την Κυπριακή Προεδρία θα δώσουν προτεραιότητα στις προετοιμασίες για την επερχόμενη Υπουργική Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και στην επαναπροσαρμογή των εμπορικών σχέσεων ΕΕ–Κίνας, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Μιχάλης Δαμιανός.

Ανοίγοντας την Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εμπορίου (FAC) στη Λευκωσία, ο κ. Δαμιανός παρουσίασε μια ατζέντα επικεντρωμένη στην ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία, εν μέσω, όπως ανέφερε, «πραγματικά απαιτητικών γεωπολιτικών συνθηκών».

«Είναι μεγάλη χαρά να προεδρεύω της σημερινής συνάντησης των Υπουργών Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ στη Λευκωσία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη Σύνοδο Υπουργών Εμπορίου υπό την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Στόχος μας ως Κυπριακή Προεδρία είναι να προωθήσουμε μια προσανατολισμένη στο μέλλον ατζέντα που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης», πρόσθεσε.

Η Κύπρος ανέλαβε την εκ περιτροπής Προεδρία «υπό πραγματικά απαιτητικές γεωπολιτικές συνθήκες», ανέφερε, επισημαίνοντας την αστάθεια στη γειτονιά της Ευρώπης και τις ταχείες μεταβολές στην παγκόσμια τάξη, που έχουν καταστήσει «την ανθεκτικότητα της Ευρώπης πιο ζωτικής σημασίας από ποτέ».

Υπό το σύνθημα «Μια αυτόνομη Ένωση, ανοικτή στον κόσμο», ο κ. Δαμιανός δήλωσε ότι η Προεδρία δεσμεύεται να βοηθήσει την ΕΕ να διαχειριστεί την αβεβαιότητα «με ενότητα, σαφήνεια σκοπού και ακλόνητη προσήλωση στις κοινές μας αξίες».

«Πρώτη μας προτεραιότητα σήμερα είναι η προετοιμασία για τη 14η Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Καμερούν στα τέλη Μαρτίου», ανέφερε.

«Ας είμαι ειλικρινής, ο ΠΟΕ παραμένει η ραχοκοκαλιά μιας προβλέψιμης, βασισμένης σε κανόνες παγκόσμιας οικονομίας, αλλά χρειάζεται ανανέωση,» είπε ο κ. Δαμιανός.

Σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του στο Συνεδριακό Κέντρο, ο κ. Δαμιανός είχε υπογραμμίσει ότι οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν «στην υπουργική επιτροπή στο Καμερούν, αυτή του ΠΟΕ που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου», χαρακτηρίζοντάς τη ως βασικό ορόσημο για την εμπορική πολιτική της ΕΕ.





Κίνα: «Μείωση κινδύνου, όχι αποσύνδεση»

Οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ–Κίνας βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο, με τους Υπουργούς να αναμένεται να αξιολογήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις και τη μελλοντική εμπλοκή.

«Θα εξετάσουμε επίσης τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ–Κίνας. Η προσέγγισή μας είναι βασισμένη σε αρχές και πραγματισμό. Επιδιώκουμε μια σχέση πιο ισορροπημένη και πιο αμοιβαία», δήλωσε ο κ. Δαμιανός.

Τόνισε ότι η ΕΕ θα «διατηρήσει τις αγορές ανοικτές, θα προστατεύσει την ασφάλειά μας και τις κρίσιμες τεχνολογίες μας και θα επιμείνει σε ίσους όρους ανταγωνισμού, αντιμετωπίζοντας στρεβλωτικές επιδοτήσεις και εμπόδια, ενώ παράλληλα θα επεκτείνει τις οδούς για δίκαιο ανταγωνισμό».

«Η μείωση του κινδύνου, όχι η αποσύνδεση, παραμένει η πυξίδα μας», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ο διάλογος είναι ουσιώδης, όπως ουσιώδης είναι και η επιβολή όταν ο διάλογος αποτυγχάνει. «Θα χρησιμοποιήσουμε και τα δύο με προσοχή και με σκοπό», είπε.





Διμερές εμπόριο και διαφοροποίηση

Παράλληλα, οι Υπουργοί θα εξετάσουν την πρόοδο στις διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και τις ευρύτερες σχέσεις με βασικούς εταίρους.

«Θα κλείσουμε τη μέρα με μια συζήτηση για τις διμερείς σχέσεις της Ένωσης με τους ομολόγους της, πού βρισκόμαστε και τι χρειάζεται να γίνει για να προωθηθούν περαιτέρω αυτές οι συμφωνίες και αυτές οι σχέσεις», δήλωσε ο κ. Δαμιανός.

Πρόσθεσε ότι τέτοιες συμφωνίες αποτελούν εργαλεία για τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού και το άνοιγμα ευκαιριών για τις ΜΜΕ.

Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, αναμένεται να συζητηθούν οι εμπορικές σχέσεις με εταίρους, περιλαμβανομένων των ΗΑΕ, της Ινδίας και της Mercosur.

Ερωτηθείς κατά την άφιξή του κατά πόσον εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες για απαγορεύσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για νέους, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις διατλαντικές σχέσεις, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι το γεύμα θα «συζητήσει γενικά τις εμπορικές σχέσεις με τα ΗΑΕ, την Ινδία, τη Mercosur, όχι κατ’ ανάγκην τις ΗΠΑ».

Συνέντευξη Τύπου έχει προγραμματιστεί στο τέλος της συνόδου.



Πηγή: ΚΥΠΕ