Την πρόταση του με τον κατάλογο των υποψηφίων του για το ψηφοδέλτιο των Βουλευτικών Εκλογών του Μαΐου 2026 ανακοίνωσε το Πολιτικό Συμβούλιο του Volt προς τα μέλη του την Πέμπτη. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του κόμματος, το ψηφοδέλτιο συγκροτήθηκε με κριτήριο τη συλλογική ευθύνη και τη σοβαρή εκπροσώπηση.

Πρόκειται για 56 πρόσωπα που προέρχονται από την επιστήμη, την επιχειρηματικότητα και τη νέα γενιά, με μέσο όρο ηλικίας 48,8 έτη εκ των οποίων, ποσοστό 41,1% είναι γυναίκες, συμπληρώνεται. Από τους 56 προτεινόμενους υποψήφιους, οι 18 αφορούν την επαρχία Λευκωσίας, οι 12 την επαρχία Λεμεσού, 11 την επαρχία Αμμοχώστου, 6 την επαρχία Λάρνακας, 5 την επαρχία Πάφου και 3 την επαρχία Κερύνειας.

Σημειώνεται ότι η πρόταση του Πολιτικού Συμβουλίου θα τεθεί προς επικύρωση από τα μέλη μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας στις 26 Φεβρουαρίου 2026.