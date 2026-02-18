Ο Πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (ΕΛΑΜ) Χρίστος Χρίστου, μιλώντας στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, κλήθηκε να σχολιάσει την έφεση της Νομικής Υπηρεσίας μετά την αθώωση των Δημήτρη Συλλούρη και Χρίστου Τζιοβάνη. Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στα 10 χρόνια παρούσιας του ΕΛΑΜ στα έδρανα της βουλής, επισημαίνοντας ότι «δεν μας αγγίζει η φθορά των παραδοσιακών κομμάτων.»

Αναφερόμενος στην απόφαση του Δικαστηρίου, σημείωσε ότι «τα δικαστήρια αποφασίζουν με βάση το μαρτυρικό υλικό που έχουν ενώπιόν τους και όχι με υποθέσεις», εκφράζοντας την εκτίμηση πως «προφανώς υπήρχε αδυναμία να εξασφαλιστεί περισσότερο μαρτυρικό υλικό». Διευκρίνισε μάλιστα ότι πρόκειται για προσωπικό του συμπέρασμα, «χωρίς να έχω διαβάσει την απόφαση του Δικαστηρίου».

Ο κ. Χρίστου υπογράμμισε ότι «πρέπει να αναλάβει περισσότερο κεντρικό ρόλο ο Γενικός Εισαγγελέας», κάνοντας λόγο για παράπονα που διατυπώνονται σε σχέση με τη λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας. Όπως ανέφερε, «είναι ένας θεσμός ο οποίος, όπως και τόσοι άλλοι θεσμοί στην Κύπρο, απαξιώνεται, και με ευθύνη του πολιτικού συστήματος». Πρόσθεσε ότι «πολλές φορές το πολιτικό σύστημα μεταφέρει την ευθύνη στο νομικό σύστημα, χωρίς να αναλαμβάνει πρώτα το ίδιο τις δικές του ευθύνες».

Ερωτηθείς αν βλέπει πολιτική διάσταση στην υπόθεση, απάντησε ότι «πολλές φορές στοχοποιείται η Νομική Υπηρεσία για διαφθορά», τονίζοντας ωστόσο πως «είναι οι ενέργειες των πολιτικών προσώπων που έφεραν την Κύπρο σε αυτή την κατάσταση και μας εξέθεσαν στο εξωτερικό». Ξεκαθάρισε πάντως ότι «δεν είπα ότι η Δικαιοσύνη δεν έχει ευθύνες», επισημαίνοντας πως λειτουργεί ανεξάρτητα, αλλά «όταν υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις σε αρκετές περιπτώσεις, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα οδηγηθούν τα πράγματα ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Κάνοντας αναφορά σε παλαιότερες υποθέσεις, όπως το πόρισμα για τον Συνεργατισμό, σημείωσε ότι «υπήρχαν πορίσματα εκατοντάδων σελίδων και δεν οδηγήθηκε κανένας στα δικαστήρια», προσθέτοντας πως «συμπεραίνω ότι δεν υπήρχε ανάλογο μαρτυρικό υλικό που να οδηγεί σε καταδίκη». Διευκρίνισε δε ότι «δεν είμαι νομικός, τοποθετούμαι πολιτικά».

Διευκρίνισε ότι «εξηγώ για ποιον πιθανό λόγο μπορεί να έχουμε αυτή την απόφαση», τονίζοντας πως «δεν ισοπεδώνω τους λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας».

Όπως ανέφερε, «δεν μπορούμε να πούμε ότι όσοι εργάζονται στη Νομική Υπηρεσία είναι όλοι διεφθαρμένοι ή ότι δεν είναι έτοιμοι να κάνουν τη δουλειά τους». Επανέλαβε ωστόσο ότι «την πρώτη ευθύνη για όσα κακά έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα τη φέρουν οι πολιτικοί – εμείς, αν θέλετε».

Ερωτηθείς για το αν το ΕΛΑΜ, με παρουσία δέκα ετών στη Βουλή, αποτελεί μέρος του συστήματος που ευθύνεται για τα προβλήματα της χώρας, απάντησε πως «όταν λαμβάνεις μια απόφαση, φέρεις και την ανάλογη ευθύνη, αυτό σημαίνει πολιτική». Πρόσθεσε ότι «όταν είσαι σε μια θέση, εγώ ως βουλευτής όταν ψηφίζω κάθε Πέμπτη, αποφασίζω για μια ολόκληρη κοινωνία, δεν ψηφίζω μόνο για μένα».

Αναφερόμενος στη δεκαετή κοινοβουλευτική πορεία του κόμματος, υποστήριξε ότι «έχουμε αποδείξει σε πολλές περιπτώσεις ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε ή να αλλάξουμε όσα μας ενοχλούν» και ότι «δεν σταθήκαμε ποτέ εμπόδιο στην απονομή δικαιοσύνης για θέματα διαφθοράς». Παρέπεμψε μάλιστα σε ομιλία του το 2018, λέγοντας ότι «είπαμε πράγματα για το τραπεζικό σύστημα και τους δανειολήπτες που κάποιοι θυμήθηκαν μόλις πέντε μήνες πριν τις εκλογές».

Σε σχέση με την εκλογική πορεία του κόμματος, σημείωσε ότι «αν οι πολίτες δεν εμπιστεύονταν το ΕΛΑΜ, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση θα λαμβάναμε μικρότερα ποσοστά», προσθέτοντας πως «συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο – το ΕΛΑΜ βγαίνει πιο δυνατό, κάτι που σημαίνει μεγαλύτερη ευθύνη για εμάς».

Απαντώντας σε σχόλια περί «συστημικού κόμματος», ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι «το τι είναι σύστημα και τι δεν είναι σύστημα είναι λίγο θολό τοπίο» και πρόσθεσε πως «όποιος λέει ότι είναι εκτός συστήματος, αναφέρεται σε τρομοκρατική οργάνωση». Υπογράμμισε ότι «σημασία έχει τι πράττεις στη Βουλή, για το ψηφίζεις και ποιον υποστηρίζεις».

Όπως ανέφερε, «σε μια δεκαετία ψηφίστηκαν τέσσερις προτάσεις νόμου και οι τέσσερις ήταν προτάσεις του ΕΛΑΜ», σημειώνοντας ότι «κόμματα που τις στήριξαν σήμερα λένε πως είναι πυροτεχνήματα». Τόνισε ακόμη ότι «λειτουργούμε με τρεις βουλευτές εδώ και πολύ καιρό και έχουμε πράξει τα μέγιστα που μπορούσαμε να πράξουμε», επισημαίνοντας ότι «δεν μας αγγίζει η φθορά των παραδοσιακών κομμάτων».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς στο μέλλον, ιδίως μετά την προσχώρηση στελεχών από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ότι «δεν αποκλείω κάτι, αλλά προσπαθούμε να το αποτρέψουμε, βάζοντας πλαίσιο σωστής διοικητικής λειτουργίας του κόμματος». Διευκρίνισε ότι «όσοι εντάσσονται στο ΕΛΑΜ αποδέχονται τις βασικές αρχές του κινήματος».

Έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα την περίπτωση του πρώην δημάρχου Στροβόλου Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, λέγοντας ότι «επιχειρήθηκε να ταυτιστεί με διασπάθιση χρήματος, αλλά όταν αποδείχθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε, δεν είδαμε τα ίδια πρωτοσέλιδα».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, σημειώνοντας ότι «η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να πείσουμε την κοινωνία πως μια ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΑΜ μπορεί να αλλάξει πολλές αποφάσεις». Όπως είπε, «ο στόχος μας είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα», ενώ για το ενδεχόμενο υποψηφιότητας για την Προεδρία της Βουλής ανέφερε ότι «δεν είναι δεδομένο ότι θα είμαι εγώ ο υποψήφιος – είναι μια απόφαση που θα ανακοινώσουμε όταν είμαστε έτοιμοι».

Διαβάστε επίσης: Ο Χασαπόπουλος έγινε «Λακεδαιμόνιος» και εντάχθηκε στο Πατριωτικό Μέτωπο