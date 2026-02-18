Την είσοδό του σε νέα πολιτική οικογένεια ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, γνωστοποιώντας ότι εντάσσεται στο κόμμα Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι». Στο δημόσιο μήνυμά του κάνει λόγο για μια πολιτική πρωτοβουλία που, όπως υποστηρίζει, στελεχώνεται από νέα και «καθαρά» πρόσωπα, τα οποία –κατά τον ίδιο– δίνουν αγώνα για την πάταξη της σήψης και της διαφθοράς που, όπως αναφέρει, ταλανίζουν την κυπριακή κοινωνία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χασαπόπουλος διετέλεσε Διευθυντής Τεχνικού Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και συγκαταλέγεται στους στενότερους συνεργάτες του τέως Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέας Μιχαηλίδης, με τον οποίο συνδέθηκε σε κρίσιμες υποθέσεις ελέγχου και διαφάνειας.

Το τελευταίο διάστημα είχε ήδη προχωρήσει σε δύο πολιτικές αποχωρήσεις, ανακοινώνοντας την έξοδό του τόσο από το «Άλμα» όσο και από την «Άμεση Δημοκρατία», προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη μετακίνησή του σε νέο πολιτικό φορέα. Υπενθυμίζεται ότι το 2021 είχε κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής στην επαρχία Λευκωσίας με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, επιχειρώντας τότε την πρώτη του εκλογική κάθοδο.



*Η Φωτογραφία είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης

Διαβάστε επίσης: Χασαπόπουλος: «Έκοψα κάθε σχέση με ΆΛΜΑ-Έχει άτομα που έπρεπε να είναι φυλακη»