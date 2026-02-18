Ως «αναμενόμενη» χαρακτηρίζει την απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας για την αθώωση των Δημήτρη Συλλούρη και Χριστάκη Τζιοβάνη, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο νομικός Χρίστος Κληρίδης.

Οι δύο κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν την Τρίτη από όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν, αναφορικά με την υπόθεση των «χρυσών διαβατηρίων» και του ρεπορτάζ του Αλ Τζαζίρα που είχε δημοσιευτεί τον Οκτώβριο του 2020. Η απόφαση του Κακουργιοδικείου για την αθώωσή τους ήταν κατά πλειοψηφία. Το βίντεο του Αλ Τζαζίρα δεν χρησιμοποιήθηκε ως μαρτυρικό στοιχείο στο δικαστήριο.

«Για μένα η απόφαση του Κακουργιοδικείου ήταν η αναμενόμενη. Θεωρούσα εξ υπαρχής ότι δεν θα μπορούσε να αποδειχθεί το κατηγορητήριο. Ιδιαίτερα και μετά την εξέλιξη που αφορούσε την μη παρουσίαση του γνωστού βίντεο του Αλ Τζαζίρα, τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Έχω την άποψη ότι δεν έπρεπε να καταχωρηθεί καν αυτή η υπόθεση διότι στο Ποινικό Δικαστήριο όπως και σε κάθε ποινική υπόθεση τα πάντα πρέπει να αποδεικνύονται. Και βεβαίως πρέπει να αποδεικνύονται πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Συνεπώς θα ήταν πολύ δύσκολο με τη μαρτυρία, όπως τουλάχιστον παρουσιάστηκε να αποδειχθεί η υπόθεση», ανέφερε ο κ. Κληρίδης.

Κληθείς να σχολιάσει τη χρονική διάρκεια της δίκης, ο Χρίστος Κληρίδης παρατήρησε πως πήρε μία πενταετία περίπου να εκδικαστεί αυτή η υπόθεση. «Ποινικές υποθέσεις είναι απαράδεκτο να καθυστερούν τόσο να εκδικαστούν. Η υπόθεση θα έπρεπε να εκδικαστεί το μέγιστο μέσα σε ένα χρόνο. Έπρεπε να δοθεί η οποιαδήποτε αναγκαία προτεραιότητα ενόψει των επιπτώσεων που έχει και στους κατηγορούμενους αλλά και στην κοινή γνώμη, η οποία παρακολουθούσε με αγωνία τις εξελίξεις που αφορούσαν γενικότερα το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι δεν έχουν υπάρξει καταδίκες σε μεγάλες υποθέσεις που αφορούν τις πολιτογραφήσεις, ο Χρίστος Κληρίδης σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί εξ όσων γνωρίζω οποιαδήποτε σημαντική καταδίκη εναντίον οποιουδήποτε κατηγορούμενου για τις υποθέσεις των διαβατηρίων. Μπορεί να υπήρξαν κάποιες μικρότερης σημασίας υποθέσεις, δεν το γνωρίζω. Αλλά στις μεγάλες υποθέσεις υπήρξαν αθωωτικές αποφάσεις. Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα».

«Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι στην έκθεσή του ο κ. Νικολάτος για τα θέματα των πολιτογραφήσεων, έχει εντοπίσει πάμπολλες υποθέσεις, οι οποίες θα έπρεπε να διερευνηθούν και να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη. Κάποιες άλλες εκκρεμούν ακόμη, βεβαίως. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος, αλλά υπάρχουν και άλλες πολλές οι οποίες με βάση την έκθεση Νικολάτου θα πρέπει να τεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης», πρόσθεσε ο νομικός και πρώην πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Ο Χρίστος Κληρίδης επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης της Νομικής Υπηρεσίας, ώστε να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά σε τέτοιες υποθέσεις. «Έχω την άποψη ότι η Νομική Υπηρεσία επί του θέματος χρειάζεται ενίσχυση. Αν χρειαστεί μάλιστα να συνδράμουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι πολλές φορές μπορεί να έχουν μεγάλη πείρα σε αυτού του είδους τις υποθέσεις, στις ποινικές υποθέσεις. Είναι λυπηρό που δεν κατάφερε η Νομική Υπηρεσία όλα αυτά τα χρόνια να ολοκληρώσει με επιτυχία το δύσκολο μεν έργο της, αλλά έργο στο οποίο θα έπρεπε να δοθεί δέουσα σπουδαιότητα και σημασία από κάθε άποψη».

Ο κ. Κληρίδης αναφέρθηκε στις ανεπιτυχείς καταλήξεις που είχαν διάφορες σοβαρές υποθέσεις, εστιάζοντας στην ανάγκη εκσυγχρονισμού των θεσμών. «Οφείλω να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που για τέτοιου είδους θέματα δεν επετεύχθη η δικαίωση, με την ευρύτερη έννοια. Να υπενθυμίσω τις υποθέσεις του Χρηματιστηρίου. Να υπενθυμίσω επίσης τις υποθέσεις που αφορούσαν τα κουρέματα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη. Εν ολίγοις, σε κρίσιμες και σοβαρές υποθέσεις, δεν είχαμε την αναμενόμενη επιτυχία. Αυτό ας το εξετάσουν οι θεσμοί, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να ενισχυθούν όπου χρειάζεται» είπε.

Για τη διαφωνία της δικαστού Μαρίας Λοΐζου με την πλειοψηφική απόφαση του Κακουργιοδικείου, ο Χρίστος Κληρίδης είπε πως «ήταν δικαίωμά της να διαφωνήσει. Όμως αυτό που μετρά στο τέλος της ημέρας είναι το αποτέλεσμα, η απόφαση της πλειοψηφίας».

Σχολιάζοντας τις πολιτικές επιπτώσεις που είχαν οι Δημήτρης Συλλούρης και Χριστάκης Τζιοβάνη, ο Χρίστος Κληρίδης ανέφερε ότι «οι επιπτώσεις βεβαίως ήταν πρωτίστως πολιτικές στη συγκεκριμένη περίπτωση και αφορούσαν τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής, κ. Δημήτρη Συλλούρη και τον πρώην βουλευτή του ΑΚΕΛ, κ. Τζιοβάνη. Και πλήρωσαν το πολιτικό τίμημα μεταξύ άλλων, σαν αποτέλεσμα του γνωστού βίντεο του Αλ Τζαζίρα».

«Στο τέλος της ημέρας ο πολίτης δεν αισθάνεται δικαιωμένος ότι όντως καταπολεμήθηκε με επιτυχία η οποιαδήποτε διαφθορά που σχετίζεται με το θέμα των πολιτογραφήσεων. Και δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά γενικότερα για τα αντικειμενικά ευρήματα του κ. Νικολάτου, όπου καταλήγει σε συμπεράσματα, αυθαιρεσίας, σύγκρουσης συμφέροντος, παρατυπιών και παρανομιών», κατέληξε ο κ. Κληρίδη.

