«Πυρά» εναντίον του ευρωβουλευτή Γεάδη Γεάδη, εξαπέλυσε Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ, με αφορμή τις δηλώσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Στην τελευταία ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής του φασιστικού ΕΛΑΜ, Γεάδης Γεάδη, μαζί με ομοϊδεάτες συναδέλφους του, επιχείρησαν να καταφερθούν εναντίον του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση. Με μια ρητορική γεμάτη συντηρητισμό και ιδεοληψίες και όρους που αποκαλύπτουν άγνοια ακόμη και για τα πιο βασικά, εμφανίστηκε με ύφος προστακτικό να αποφασίζει για τη ζωή και το σώμα των γυναικών.

Η επίθεση στο δικαίωμα στην άμβλωση δεν είναι μεμονωμένη. Είναι μέρος μιας ευρύτερης ατζέντας που θέλει τις γυναίκες πίσω στο σπίτι, σιωπηλές, εξαρτημένες και χωρίς φωνή.

Οι ίδιοι που σήμερα μιλούν για «προστασία της ζωής», σιωπούν για τη φτώχεια, την έμφυλη βία, την έλλειψη δομών στήριξης, τις εργαζόμενες μητέρες χωρίς δικαιώματα. Δεν τους ενδιαφέρει η ζωή των γυναικών και των παιδιών! Τους ενδιαφέρει ο έλεγχος και η υποταγή.

Λέμε ξεκάθαρα: το δικαίωμα στην άμβλωση είναι αδιαπραγμάτευτο και κατακτήθηκε με αγώνες δεκαετιών. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας γυρίσει πίσω στον μεσαίωνα που ονειρεύονται.

Τα σώματα μας δεν είναι πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης ούτε χώρος για ιδεολογικά πειράματα της ακροδεξιάς. Οι γυναίκες δεν ζητούν άδεια. Διεκδικούν και θα υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους.