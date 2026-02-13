Για «αριστερή παράκρουση και υστερία» κάνει λόγο το ΕΛΑΜ, μετά την πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή, Γεάδη Γεάδη, να αναρτήσει πανό υπέρ της προστασίας των εμβρύων.

Όπως σημειώνει το ΕΛΑΜ, η κίνηση αυτή αποτέλεσε απάντηση τόσο στην ανάρτηση πανό της πρωτοβουλίας «My Voice My Choice» όσο και στην υπερψήφιση σχετικού ψηφίσματος.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Αριστερή παράκρουση και υστερία προκλήθηκαν μετά την πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή μας, Γεάδη Γεάδη, να αναρτήσει πανό υπέρ της προστασίας των εμβρύων.

Η παρέμβαση αυτή αποτέλεσε απάντηση τόσο στην ανάρτηση πανό της πρωτοβουλίας «My Voice My Choice» όσο και στην υπερψήφιση σχετικού ψηφίσματος, το οποίο προωθεί τη χρηματοδότηση της μετακίνησης γυναικών σε άλλα κράτη-μέλη για την πραγματοποίηση έκτρωσης, σε περιπτώσεις όπου αυτή δεν επιτρέπεται από την εθνική τους νομοθεσία.

Το ψήφισμα υπερψηφίστηκε από τους ευρωβουλευτές του ΔΗΣΥ, του ΑΚΕΛ, του ΔΗΚΟ, καθώς και από τον ανεξάρτητο ευρωβουλευτή Φ. Παναγιώτου.

Πρωτοβουλία υπέρ της ζωής από τον Ευρωβουλευτή @GeadisGeadi στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. pic.twitter.com/VSbWbinB0Y — Παναγιώτης Παντελίδης (@p_pantelides) February 12, 2026

Ως αντίδραση στην προώθηση ενός μηχανισμού που επιδιώκει την έμμεση παράκαμψη της εθνικής κυριαρχίας σε ένα βαθιά ηθικό και κοινωνικό ζήτημα, ο Ευρωβουλευτής μας, σε συνεργασία με την πολιτική του ομάδα, την Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), ανάρτησε πανό με σαφές μήνυμα υπέρ της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Σε μια Ευρώπη που βιώνει δημογραφικό αδιέξοδο, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα όφειλαν να χαράσσουν πολιτικές ενίσχυσης της οικογένειας και στήριξης της μητρότητας και όχι να θεσμοθετούν, με ξεκάθαρο τρόπο, πρακτικές που οδηγούν στη δημογραφική συρρίκνωση και στην αποδυνάμωση του ίδιου του ευρωπαϊκού μέλλοντος.

Η ενέργεια αυτή ενόχλησε ευρωβουλευτές της Αριστεράς και της Renew Europe, οδηγώντας σε σκηνές υστερίας εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με στόχο την καταδίκη της πρωτοβουλίας. Τα γεγονότα καταγράφονται ξεκάθαρα στο σχετικό βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί, στο οποίο περιλαμβάνεται και η απάντηση του Ευρωβουλευτή μας.

Σε εθνικό επίπεδο, το Κίνημά μας παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένο στην υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής από τη σύλληψη, χωρίς συμβιβασμούς και χωρίς να υποκύπτει σε πολιτικές πιέσεις ή συγκυριακές σκοπιμότητες. Η θέση αυτή διατυπώθηκε με απόλυτη σαφήνεια από τον Πρόεδρό μας, Χρίστο Χρίστου ήδη από το 2018, όταν τέθηκε προς ψήφιση το νομοσχέδιο που, με τις ψήφους άλλων κομμάτων, οδήγησε στη νομιμοποίηση της ελεύθερης έκτρωσης μέχρι και τη 12η εβδομάδα κύησης.

Η υπεράσπιση της ζωής δεν αποτελεί για εμάς συγκυριακή πολιτική επιλογή, αλλά θεμελιώδη αρχή και αδιαπραγμάτευτη αξία. Θα συνεχίσουμε, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, να στεκόμαστε με συνέπεια και καθαρό λόγο απέναντι σε κάθε πολιτική που υποβαθμίζει την ανθρώπινη ύπαρξη, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στη ζωή ως ύψιστο αγαθό.