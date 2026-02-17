Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Εργων Αλέξης Βαφεάδης θα ενημερώσει την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, την Επιτροπή Ανάπτυξης πόλης και επαρχίας Λάρνακας για τα αποτελέσματα της μελέτης του Ελληνικού Υπερταμείου αναφορικά με την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας της πόλης.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας «στις 3 το απόγευμα της Παρασκευής κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ανάπτυξης πόλης και επαρχίας, ο Υπουργός Μεταφορών θα μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα της μελέτης του Ελληνικού Υπερταμείου για τις δύο μεγάλες αναπτύξεις, δηλαδή το λιμάνι και τη μαρίνα». Στη συνέχεια, επεσήμανε, «θα ακολουθήσει συζήτηση της Επιτροπής Ανάπτυξης η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της ανάπτυξης των δυο έργων».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ο Δήμαρχος, «ο Υπουργός θα μας ενημερώσει για την πρόταση της Prosperity Group για αναβίωση του έργου, θα μας παρουσιάσει την μελέτη του Υπερταμείου και τις επιλογές που υπάρχουν, ενώ θα μας απαντήσει και στην πρόταση μας για δημιουργία ομάδας παρακολούθησης των χρονοδιαγραμμάτων».

Ο κ. Βύρας τόνισε ότι «στη συνάντηση της Παρασκευής θα προσέλθουμε με υπευθυνότητα, τεκμηρίωση και διάθεση συνεργασίας, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της πόλης και των πολιτών».

Σημειώνεται ότι στις 2 Φεβρουαρίου, συνεδρίασε η Επιτροπή Ανάπτυξης πόλης και επαρχίας Λάρνακας με θέμα συζήτησης το μέλλον του λιμανιού και της μαρίνας της πόλης και την επομένη, ο Δήμος απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Μεταφορών.

Στην επιστολή εκφράζεται «ομόφωνα η έντονη δυσαρέσκεια της Επιτροπής για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται τόσο στην παράδοση της μελέτης από το Υπερταμείο και τους ξένους εμπειρογνώμονες, όσο και στον καθορισμό σαφών χρονοδιαγραμμάτων για τα επόμενα ουσιαστικά βήματα, ώστε να προχωρήσει πραγματικά η Ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας».

Ο Δήμος Λάρνακας αναφέρει ακόμα στην επιστολή του προς τον Υπουργό Μεταφορών πως «η Επιτροπή Ανάπτυξης αποφάσισε όπως εντός 15 ημερών να εξεταστούν και να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής όλες οι παράμετροι της πρότασης αναβίωσης του Έργου από μετόχους της Κοινοπραξίας Κίτιον, καθώς και ποια είναι η τεκμηριωμένη θέση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Ακόμα εντός 15 ημερών να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής σαφή και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, τόσο για την ολοκλήρωση της μελέτης του Υπερταμείου και των ξένων εμπειρογνωμόνων, όσο και για την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, καθώς επίσης και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα — οδικός χάρτης, για το πώς θα φτάσουμε το συντομότερο στην υλοποίηση της επιθυμητής ανάπτυξης τόσο του λιμανιού όσο και της μαρίνας Λάρνακας».

Επίσης ο Δήμος ζητά «τη δημιουργία ομάδας εργασίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Λάρνακας και του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, η οποία θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και θα παρεμβαίνει σε τυχόν αποκλίσεις από τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα».

Στην επιστολή προς τον Υπουργό Μεταφορών ο Δήμος Λάρνακας ανέφερε ακόμα ότι «σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του στην επιστολή και μη ξεκάθαρων και ολοκληρωμένων απαντήσεων στα όσα αναφέρονταν, τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης ήταν έντονα στο ότι οι δυναμικές κινητοποιήσεις τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου είναι μονόδρομος».

Πηγή: ΚΥΠΕ