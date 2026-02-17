Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ προσεγγίζει με υπευθυνότητα τον ξεκάθαρο στόχο προώθησης πολιτικών, που να διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, ανέφερε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, χαιρετίζοντας, το πρωί της Τρίτης, στη Λεμεσό, το 9ο Capital Link Shipping Forum.

Τη βεβαιότητα ότι η Κυπριακή Προεδρία θα αποτελέσει ευκαιρία για επίτευξη απτών αποτελεσμάτων που να οδηγήσουν την ευρωπαϊκή ναυτιλία στην κορυφή, εξέφρασε, από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ελισάβετ Βόζενμπεργκ Βρυωνίδη.

Κατά την εναρκτήρια τελετή του φόρουμ, που έγινε στην παρουσία και του τέως ΠτΔ Νίκου Αναστασιάδη, η Υφυπουργός Ναυτιλίας είπε πως η ναυτιλία συνεχίζει να βρίσκεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας, με γεωπολιτικές εντάσεις, αστάθεια στην αγορά και επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης «που δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα του ναυτιλιακού τομέα».

Λέγοντας ότι, παρά τις προκλήσεις, η ναυτιλία έχει αποδείξει ότι έχει την ικανότητα, όχι μόνο να προσαρμόζεται, αλλά και να ηγείται, τόνισε πως η κυπριακή ναυτιλία έχει καταφέρει να επιτύχει θετικά αποτελέσματα μέσα σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον.

Υπενθύμισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια η χωρητικότητα του κυπριακού νηολογίου έχει καταγράψει αύξηση 23%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 χρόνων, ενώ η συμβολή του τομέα πλοιοδιαχείρισης στο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 17% μεταξύ του πρώτου εξαμήνου του 2024 και του πρώτου εξαμήνου του 2025, «επιβεβαιώνοντας ότι η Κύπρος αποτελεί ένα από τα κορυφαία κέντρα πλοιο-διαχείρισης παγκοσμίως».

Η κ. Χατζημανώλη υπογράμμισε ότι το Υφυπουργείο της επικεντρώνεται στη διατήρηση της ποιότητας, της ανθεκτικότητας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της κυπριακής ναυτιλίας, με την περαιτέρω ανάπτυξη του νηολογίου να βασίζεται στην κανονιστική προβλεψιμότητα, τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και συμμόρφωσης, τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και κινήτρων που υποστηρίζουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα.

Σήμερα, συνέχισε, η Κύπρος αποτελεί ένα ολοκληρωμένο διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, συνδυάζοντας ένα αξιόπιστο ευρωπαϊκό νηολόγιο πλοίων με ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο οικοσύστημα ναυτιλιακών και ναυτιλιακών υπηρεσιών.

«Η στρατηγική μας θέση, το έμπειρο ανθρώπινο κεφάλαιο, το σταθερό φορολογικό σύστημα και η υποστήριξη 24/7 συνεχίζουν να καθιστούν την Κύπρο έναν ανταγωνιστικό και αξιόπιστο ναυτιλιακό κόμβο», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενη στις προκλήσεις της απανθρακοποίησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, υπέδειξε πως απαιτούνται «ρεαλιστικές και παγκόσμιες λύσεις, με στενή συνεργασία των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και της βιομηχανίας».

Η Κύπρος, πρόσθεσε, συμμετέχει ενεργά και εποικοδομητικά στις συζητήσεις τόσο στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, όσο και στην ΕΕ, υποστηρίζοντας μέτρα που ευθυγραμμίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο και παρέχουν σαφείς και ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους πλοιοκτήτες.

Την ίδια ώρα είπε πως σε αυτό το πλαίσιο, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ιδιαίτερη σημασία και τόνισε ότι «προσεγγίζουμε αυτήν την ευθύνη με σαφή στόχο, να προωθήσουμε ισορροπημένες πολιτικές που διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, αποφεύγουν τον κατακερματισμό και υποστηρίζουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση με ρεαλιστικό και εφικτό τρόπο».

Υπογραμμίζοντας ότι το μέλλον της ναυτιλίας θα διαμορφωθεί μέσα από τη συνεργασία, την καινοτομία και την εμπιστοσύνη, διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη «παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υποστήριξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, στην ενίσχυση του ναυτιλιακού μας συμπλέγματος, στην περαιτέρω ενδυνάμωση της σημαίας μας και στη διασφάλιση ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να διαδραματίζει ουσιαστικό και εποικοδομητικό ρόλο στις παγκόσμιες ναυτιλιακές εξελίξεις».

Εξάλλου, σε χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ελισάβετ Βόζενμπεργκ Βρυωνίδη, έκανε αναφορά στις μεγάλες προκλήσεις της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, υπογραμμίζοντας ότι, ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «θα στηρίξουμε τον τομέα μέσω στοχευμένων κινήτρων, αποτελεσματικού μηχανισμού στήριξης και ενός συνεκτικού, σταθερού και προβλέψιμου κανονιστικού πλαισίου, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο».

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, συνέχισε, είναι απαραίτητη η ισχυρή ηγεσία, «η ηγεσία βασισμένη στην εμπειρογνωμοσύνη, καθοδηγούμενη από τη φιλοδοξία και υποστηριζόμενη από τη δέσμευση».

«Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Κύπρος ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από τον Ιανουάριο του 2026 και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα αποτελέσει μια ευκαιρία για να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και από κοινού θα προωθήσουμε τον κοινό μας στόχο, φέρνοντας τη ναυτιλιακή βιομηχανία εκεί που ανήκει, στην κορυφή», συμπλήρωσε.

Η κ. Βόζενμπεργκ Βρυωνίδη σημείωσε ότι οι τρεις μεγάλες προκλήσεις - συνδεσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και κλιματική ουδετερότητα - αν προσεγγιστούν με φιλοδοξία και αφοσίωση, «παρουσιάζουν μια ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε για να διασφαλίσουμε ότι η ναυτιλιακή μας βιομηχανία θα συνεχίσει να ηγείται».

Διαβεβαίωσε, τέλος, ότι για την Επιτροπή αποτελούν προτεραιότητα αυτοί οι τρεις πυλώνες και εξέφρασε την ετοιμότητα της να συνεργαστεί στενά με όλους τους εμπλεκομένους «για να μετατρέψουμε το κοινό μας όραμα (για τη ναυτιλία) σε πραγματικότητα».

Πηγή: ΚΥΠΕ