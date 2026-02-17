Καταχωρίστηκε, το πρωί της Τρίτης, αστική αγωγή του βουλευτή Νίκου Σύκα, για αναστολή της απόφασης του ΔΗΣΥ να τον διαγράψει από το ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών. Ένσταση αναμένεται να καταχωρήσουν οι δικηγόροι του κόμματος, ενώ συνέχεια θα δοθεί στις 24 Φεβρουαρίου.

Στη σύντομη διαδικασία, ο δικηγόρος του κ. Σύκα καταχώρησε αίτημα για έκδοση προσωρινού διατάγματος αναστολής της απόφασης του κόμματος, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ από πλευράς νομικών συμβούλων του ΔΗΣΥ ζητήθηκε χρόνος για την καταχώρηση ένστασης.

Το δικαστήριο ζήτησε όπως η ένταση καταχωριστεί μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου και όρισε την υπόθεση για ακρόαση στις 24 Φεβρουαρίου, σημειώνοντας πως το ζήτημα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει πριν από τη συνεδρία του Ανωτάτου Συμβουλίου του κόμματος, που είναι ορισμένη για τις 28 Φεβρουαρίου.

