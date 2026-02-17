Την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου στην Εκπομπή Πρωτοσέλιδο του Σίγμα σχολίασε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου με φόντο το πολυσυζητημένο «έγγραφο» που σύμφωνα με την ίδια αφορούσε τη στάση της στο θέμα Παμπορίδη.



Η κ. Χαραλαμπίδου, με ανάρτησή της, αφήνει αιχμές για «σκόπιμη ασυνεννοησία», υποστηρίζοντας ότι άλλα ερωτήθηκε ο δημοσιογράφος και άλλα απάντησε ο ΓΓ του κόμματος. «Η εγκύκλιος αφορούσε εμένα την ίδια, τη “συμπεριφορά” μου, με αφορμή τα όσα είπα τότε και παρουσιάστηκε σε κομματικές ομάδες βάσεις και την έχω», αναφέρει, τονίζοντας ότι αποτέλεσε αντικείμενο πολλαπλών συζητήσεων και γραπτών επιστολών για απόσυρσή της.

Η βουλεύτρια σημειώνει ότι στο έγγραφο γίνονταν αναφορές σε κομματικές διαδικασίες, καθώς και σε σύσταση «υπομονής» από τον Γενικό Γραμματέα. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι υπήρχε αναφορά σε άρνησή της να εμφανιστεί ενώπιον της Γραμματείας του κόμματος, κάτι που, όπως λέει, την έθιγε, ιδιαίτερα μετά από 11 χρόνια συνεργασίας.

Αυτούσια η ανάρτηση: ´Αλλα ρώτα ο Δημητροπουλος, άλλα απαντά ο Στεφανος ! Σκόπιμη ασυνεννοησία ή όχι δεν ξέρω, αλλά μην το ρίχνουμε τόσο χαμηλά ! Η εγκύκλιος αφορούσε εμένα την ίδια την «την συμπεριφορά» μου με αφορμή τα όσα είπα τότε και παρουσιάστηκε σε κομματικές ομάδες βάσεις και την έχω ! Και ήταν αντικείμενο πολλαπλών συζητήσεων και επιστολών γραπτών ή απόσυρση της ! Τις οποίες επίσης έχω. Μάλιστα στην εγκύκλιο γίνονται αναφορές για τις κομματικες διαδικασίες την υπομονή που μου σύστησε ο ΓΓ. Επισης , γινόταν αναφορά σε άρνηση μου να εμφανιστώ ενώπιον της Γραμματείας του κόμματος ! Με έθιγε μετά μετά από 11 χρόνια συνεργασίας !και τώρα να ακουω αυτά ; Έλεος









´Αλλα ρώτα ο Δημητροπουλος , αλλά απαντά ο Στεφανος ! Σκόπιμη ασυνεννοησία ή όχι δεν ξέρω , αλλά μην το ρίχνουμε τόσο χαμηλά ! Η εγκύκλιος αφορούσε εμένα την ίδια την «την συμπεριφορά» μου με αφορμή τα όσα είπα τότε και παρουσιάστηκε σε κομματικές ομάδες βάσεις και την έχω !… https://t.co/ppAXGPXnEL — Irene Charalambides (@Xaralambidou) February 17, 2026

Από την πλευρά του, ο κ. Στεφάνου, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», κλήθηκε να σχολιάσει το επεισοδιακό «διαζύγιο» με την κ. Χαραλαμπίδου και ειδικότερα τη συζήτηση γύρω από το επίμαχο έγγραφο.

«Δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι διάβασε προσεκτικά τη συνέντευξή της και εκτιμά πως η αναφορά σχετίζεται με τη δημόσια συζήτηση που είχε ανοίξει τότε περί ενδεχόμενων επαφών του κόμματος με τον Γιώργος Παμπορίδης.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι το κόμμα είχε ξεκαθαρίσει πως δεν υπήρξαν διαδικασίες ή αποφάσεις εκείνη την περίοδο, σημειώνοντας ότι το ζήτημα των προεδρικών εκλογών εξετάστηκε σε επίπεδο κομματικών σωμάτων περίπου 20 ημέρες αργότερα.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή της στον «Φιλελεύθερο», η κ. Χαραλαμπίδου είχε κάνει λόγο για έγγραφο της Κεντρικής Επιτροπής που στάλθηκε στις κομματικές ομάδες βάσης, με οδηγία να αναγνωστεί αυτούσιο, φέροντας –όπως είπε– τον τίτλο «Η συμπεριφορά της Ειρήνης Χαραλαμπίδου» και με στόχο την «πολιτική της αποδόμηση».

Η νέα δημόσια σύγκρουση επαναφέρει στο προσκήνιο τις εντάσεις που προηγήθηκαν του οριστικού «διαζυγίου» της βουλεύτριας με το ΑΚΕΛ, με το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών να παραμένει εμφανές.