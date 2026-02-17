Για το επεισοδιακό «διαζύγιο» με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου τοποθετήθηκε στο Πρωτοσέλιδο ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Ειδικότερα, μιλώντας για τη συζήτηση γύρω από το «έγγραφο» του κόμματός του για τον Γιώργο Παμπορίδη, σημείωσε ότι «δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάει (η Ειρήνη Χαραλαμπίδου)».

Πρόσθεσε ότι «διάβασα τη συνέντευξη προσεκτικά (στην οποία αναφέρεται αυτό το έγγραφο). Προφανώς αναφέρεται στις αναφορές που έγιναν εκείνη την περίοδο ότι το ΑΚΕΛ συζητούσε με τον κύριο Παμπορίδη. Τότε είχε γίνει αρχές του Γενάρη η αναφορά και εμείς το είχαμε ξεκαθαρίσει. Διότι το ΑΚΕΛ ασχολήθηκε 20 ημέρες μετά σε επίπεδο Σωμάτων του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές ενόψει της συζήτησης για το τι θα κάνουμε και είχαμε ξεκαθαρίσει ότι τίποτα δεν κάναμε, ούτε είχαμε κάνει διαδικασίες».

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξη στον Φιλελεύθερο η Ειρήνη είχε ερωτηθεί για εγκύκλιο εντός του ΑΚΕΛ, η οποία αφορούσε τη στάση της σε σχέση με το θέμα Παμπορίδη και απάντησε ότι «Επρόκειτο για έγγραφο της Κεντρικής Επιτροπής το οποίο έστειλαν στις κομματικές ομάδες βάσεις με οδηγίες να αναγνωστεί αυτούσιο και το οποίο στόχευε στην πολιτική μου αποδόμηση. Έφερε τίτλο: «Η συμπεριφορά της Ειρήνης Χαραλαμπίδου». Με στόλιζαν κανονικά στα μουλωχτά μετά από 11 χρόνια συνεργασίας. Ήταν χτύπημα πίσω από την πλάτη. Πες ότι θέλεις , κατηγόρησε με αλλά δώσε μου το δικαίωμα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Για όσα συνέβαιναν , ενημερώθηκα από δυο συναδέλφους που δεν ανέχονταν τέτοιες πρακτικές. Δυο μήνες μετά που κυκλοφόρησε ήρθε στα χέρια μου η εγκύκλιος. Ζήτησα κατ’ επανάληψη από τον Γενικό Γραμματέα να την αποσύρει ή να διορθώσει, έστω και στην διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης του Μαυρογιάννη. Αυτός αρνήθηκε. Τελευταία φορά που το ζήτησα ήταν Ιανουάριος του 2023 πριν τις προεδρικές».

