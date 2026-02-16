Σπέρνει θύελλες στο πολιτικό σκηνικό αναζωπυρώνοντας το μέτωπο με το ΑΚΕΛ, η απόφαση του Προεδρικού για συμμετοχή στη Σύνοδο του Συμβουλίου της Ειρήνης.

Η Σύνοδος θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα το οποίο υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σπεύδει να ξεκαθαρίσει η Κυβέρνηση.

«Είναι η σύνοδος την οποία συγκαλεί το συμβούλιο η οποία θα ασχοληθεί με το σχέδιο για τη Γάζα. Το συμβόλαιο για την ειρήνη σα σώμα στο οποίο για να μπορέσει να είναι μέλος κάποια χώρα θα πρέπει να καταβάλει ένα χρηματικό ποσό. Δεν έχει ληφθεί απόφαση για να γίνουμε μέλος γι’αυτόν έχουμε το καθεστώς του παρατηρητή», ανέφερε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου.

Απάντηση η οποία ωστόσο δεν έπεισε το κόμμα της αριστεράς.

«Χορεύουμε σε ρυθμούς Τραμπ, που έχει αποδείξει ότι έχει γραμμένο το διεθνές δίκαιο. Αν θέλουν να κάνουμε λάστιχο το διεθνές δίκαιο πρέπει να προετοιμαστούμε ότι και άλλοι στη δική μας περίπτωση θα κάνουν το ίδιο», δήλωσε ο κ. Πασιουρτίδης.

«Η διαφορά της κυβέρνησης με έναν περισσότερα πολιτικά κόμματα είναι ότι η κυβέρνηση πρώτα αποφασίσει ζυγίζει όλα τα δεδομένα και κυρίαρχο στην απόφαση της είναι το καλός νοούμενο συμφέρον της χώρας και του λαού μας δεν είναι οτιδήποτε ιδεολογικό», τόνισε ο κ. Αντωνίου.

Πυρά εναντίον του ΑΚΕΛ εξαπολύει ο ΔΗΣΥ, ενώ ΕΛΑΜ ΔΗΠΑ στέκονται δίπλα στον Πρόεδρο.

«Η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνείς πρωτοβουλίες δεν μπορεί να δαιμονοποιείται αλλά ούτε και να εξετάζεται με το φίλτρο των ιδεολογικών αγκυλώσεων, όπως πράττει το ΑΚΕΛ. Ο ευρωπαϊκός και δυτικός προσανατολισμός της χώρας είναι αποτέλεσμα μιας επί σειράς ετών υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής, η οποία ορθά συνεχίζεται», ανέφερε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

«Η αποδοχή της πρόσκλησης, σε μια τόσο κρίσιμη διεθνή συνάντηση, συνιστά μια επιλογή ουσίας και ευθύνης. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι ΑΚΕΛ, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τέτοιες πρωτοβουλίες μέσα από ιδεολογικές αγκυλώσεις», τονίζει το ΕΛΑΜ.

«Η συμμετοχή υπό τις σαφείς προϋποθέσεις παρατηρητή και με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, ενισχύει τη διεθνή παρουσία της Κύπρου, προάγει την ειρήνη και διαφυλάσσει τα δικαιώματα της χώρας μας», σημειώνει η ΔΗΠΑ.

Στο συμβούλιο θα εκπροσωπηθεί και η Ελλάδα, μέσω του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, που θα παρευρεθεί με τον ρόλο του παρατηρητή.

Παρούσα δηλώνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Επιτρόπου για τη Μεσόγειο, διευκρινίζοντας ότι η Ένωση εξακολουθεί έχει ερωτήματα για ορισμένα στοιχεία της λειτουργίας του Συμβουλίου.