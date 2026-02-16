Δεν πρόκειται να εμπλακεί σε «παιχνίδια επίρριψης ευθυνών» μέσω του Τύπου, δήλωσε ο κατοχικός ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι παρατηρεί ορισμένες επικριτικές δηλώσεις που προέρχονται, όπως υποστήριξε, από την ελληνοκυπριακή ηγεσία.

Ο κατοχικός ηγέτης σημείωσε ότι είχε διαμηνύσει εξ αρχής πως δεν προτίθεται να εισέλθει σε μια διαδικασία αλληλοκατηγοριών, προσθέτοντας πως «εμείς θα συνεχίσουμε την πορεία μας με υπομονή, ψυχραιμία, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα».

Πηγή: ΚΥΠΕ