Τη σαφή διαφωνία της κυβέρνησης με την προσέγγιση της προσωπικής απεσταλμένης του Γ.Γ. του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, κ. Ολγκίν, για παύση της διαδικασίας στο Κυπριακό έως το καλοκαίρι, εξέφρασε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα.

Αφορμή αποτέλεσε δημοσίευμα/άρθρο της κ. Ολγκίν, στο οποίο γίνεται αναφορά στην επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και στις βουλευτικές εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και στην ανάγκη –όπως σημειώνεται– να δοθεί χρόνος στον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Ερχιουρμάν να εδραιωθεί πολιτικά στα κατεχόμενα.

«Ούτε η Προεδρία ούτε οι εκλογές είναι πρόσχημα»

Ο κ. Αντωνίου ξεκαθάρισε ότι η Λευκωσία έχει ήδη διαμηνύσει τόσο προς τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ όσο και προς την κ. Ολγκίν πως η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ «σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τις διεργασίες για το Κυπριακό».

«Ούτε και οι εκλογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για να μην γίνουν διαπραγματεύσεις», τόνισε, χαρακτηρίζοντας τον χρόνο μέχρι το καλοκαίρι «ζωτικό» και αξιοποιήσιμο για πρόοδο.

Όπως ανέφερε, η σύνδεση της εδραίωσης του κ. Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα με τις εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες στην Κυπριακή Δημοκρατία δημιουργεί προβληματισμό στη Λευκωσία, καθώς –κατά την κυβέρνηση– πρόκειται για δύο διακριτά ζητήματα που δεν θα έπρεπε να συμψηφίζονται.

«Έκπληξη» για την αναφορά σε πάγωμα

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έκανε λόγο για «έκπληξη» σε σχέση με την αναφορά περί παγώματος της διαδικασίας μέχρι το καλοκαίρι, σημειώνοντας ότι, εάν υπήρχε τέτοια πρόθεση, θα μπορούσε να είχε τεθεί εκ των προτέρων σε διαβούλευση με την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι, ανεξαρτήτως της φυσικής παρουσίας της κ. Ολγκίν, οι επαφές θα συνεχιστούν κανονικά: οι εβδομαδιαίες συναντήσεις των διαπραγματευτών, καθώς και η προγραμματισμένη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του κ. Ερχιουρμάν.

Στόχος οι απευθείας διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, η προσπάθεια της Λευκωσίας κινείται σε δύο επίπεδα: από τη μια η προώθηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και από την άλλη η δημιουργία των προϋποθέσεων για απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των ηγετών, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ.

«Εκεί εξαντλείται η δική μας προσπάθεια», σημείωσε, αναγνωρίζοντας ότι το διεθνές περιβάλλον είναι σύνθετο, αλλά εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες για επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται σε επαφή με τη Γραμματεία των ΗΕ, προκειμένου να μεταφερθεί ο προβληματισμός της Λευκωσίας.

Συνάντηση Ερχιουρμάν – Αβέρωφ στη Νέα Υόρκη

Ερωτηθείς για τη συνάντηση του κ. Ερχιουρμάν με τον Αβέρωφ Νεοφύτου στη Νέα Υόρκη, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι δεν υπήρξε προηγούμενη ενημέρωση της κυβέρνησης.

Αναγνώρισε το δικαίωμα ανάληψης πρωτοβουλιών από πολιτικά πρόσωπα, ωστόσο υπογράμμισε ότι «στοιχειωδώς θα έπρεπε να είχε υπάρξει ενημέρωση», ώστε να αποφευχθούν σκιές ή παρερμηνείες σε μια ευαίσθητη συγκυρία για το Κυπριακό.

Κυπριακή Δημοκρατία: Παρούσα στη σύνοδο για το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σύνοδο που σχετίζεται με το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ο κ. Αντωνίου διευκρίνισε ότι η απόφαση ελήφθη αφού ξεκαθαρίστηκε πως το αντικείμενο της συνόδου είναι αποκλειστικά το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο –όπως σημείωσε– έχει υιοθετηθεί με ψήφισμα από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ.

Τόνισε ότι πρόκειται για συμμετοχή σε σύνοδο και όχι για ένταξη στο λεγόμενο «Συμβούλιο για την Ειρήνη», στο οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να καταστεί μέλος. «Δεν υπάρχει οποιοδήποτε ιδεολογικό κριτήριο στην απόφαση – μοναδικός γνώμονας είναι το καλώς νοούμενο συμφέρον της χώρας», υπογράμμισε.

Απαντώντας στις επικρίσεις του ΑΚΕΛ περί «ιστορικής διολίσθησης» στην εξωτερική πολιτική, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση ζυγίζει όλα τα δεδομένα και ενεργεί με βάση τη νομιμότητα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Απαντήσεις σε Φαίδωνα Φαίδωνος

Τέλος, σχολιάζοντας τις αιχμές του Φαίδων Φαίδωνος περί πολιτικής στοχοποίησης, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί θα πρέπει να τεκμηριωθούν από τον ίδιο.

«Οι διωκτικές αρχές κάνουν τη δουλειά τους και πρέπει να αφεθούν απερίσπαστες», τόνισε, προειδοποιώντας ότι η αμφισβήτηση θεσμών και διαδικασιών σε αυτό το στάδιο είναι επικίνδυνη.