Η αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» αποκτά, πλέον, αμερικανικό και συμμαχικό χαρακτήρα, με την προοπτική να έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας φίλιων δυνάμεων του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και του Ισραήλ, ειδικώς σε περιόδους κρίσης. Ήδη, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει συμφωνία με τις ΗΠΑ, εξ ου και οι προσφορές για την αναβάθμιση της Βάσης. Όπως πληροφορούμαστε, το κόστος υπολογίζεται να φτάσει περίπου τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Τα δεδομένα αυτά και ειδικότερα η όποια εναλλακτική επιλογή μπορεί η Κύπρος να προσφέρει στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ και σε άλλους συμμάχους δυσαρεστεί την Τουρκία, η οποία δυσανασχετεί. Ούτε στους Βρετανούς αρέσουν τα τεκταινόμενα, αλλά με ποιο αιτιολογικό θα πουν όχι στους Αμερικανούς, οι οποίοι εντάσσουν το όλο εγχείρημα στη συμμαχική συλλογική ασφάλεια;

