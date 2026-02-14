Την άρτια οργάνωση και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού στην τεχνική και τακτική χρησιμοποίηση των οπλικών συστημάτων, διαπίστωσε η ιεραρχία της Εθνικής Φρουράς, μετά την πραγματοποίηση επιχειρησιακών βολών πυροβολικού επί θαλάσσιων στόχων από τις Μονάδες Πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς, στο Πεδίο Βολής Κιτίου, μεταξύ 10-12 Φεβρουαρίου.

Σε ανακοίνωση του ΓΕΕΦ αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια των βολών, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στις διαδικασίες τακτικής και τεχνικής διεύθυνσης πυρών πυροβολικού, συντονισμού πυρών υποστηρίξεως και στοχοποίησης.

Εξετάστηκαν, επίσης, οι διαδικασίες συνεργασίας με άλλα όπλα και κλάδους με σκοπό την επαύξηση της διακλαδικότητας, της διαλειτουργικότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Εθνικής Φρουράς.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, "κατά την επίσκεψη της Ιεραρχίας στο Πεδίο Βολής διαπιστώθηκε η άρτια οργάνωση και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού στην τεχνική και τακτική χρησιμοποίηση των οπλικών συστημάτων".

Πηγή: ΚΥΠΕ