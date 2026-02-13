Με ξεκάθαρη αναφορά στη δύναμη του Αθλητισμού ως μοχλού κοινωνικής προσφοράς και με έμφαση στον θεσμικό ρόλο της πρωτοβουλίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε το φιλανθρωπικό δείπνο της Πάφος FC για την επίσημη παρουσίαση του Blue Light Foundation, στην Πάφο.

«Είναι με ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση –θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να απουσιάζω– που στόχο έχει, ανάμεσα σε άλλα, να αναδείξει το κοινωνικό πρόσωπο του Αθλητισμού, τη δύναμη του Αθλητισμού και του ποδοσφαίρου από μια άλλη διάσταση, πέραν της αμιγώς αγωνιστικής, και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την ομάδα μας», ανέφερε.

«Με τη δημιουργία του Blue Light Foundation, η Πάφος FC, η αγαπημένη μας ομάδα, που μαζί με άλλα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, αλλά και αθλητές και αθλήτριές μας, μάς κάνουν περήφανους στο εξωτερικό, επιβεβαιώνει όσους επιμένουν ορθά να πιστεύουν ότι ο Αθλητισμός είναι φορέας προσφοράς, ανθρωπισμού και ενσυναίσθησης.», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη διαχρονική παρουσία του συλλόγου, σημείωσε πως από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, ο Σύλλογος της Πάφου, με πολυεπίπεδες ενέργειες, με πράξεις και όχι με λόγια, βρίσκεται δίπλα στην τοπική κοινωνία, και όχι μόνο, και με κάθε ευκαιρία της επιστρέφει το αντίδωρο που αναλογεί στους ανθρώπους της, ειδικά σε όσους έχουν ανάγκη.

Για τη θεσμοθέτηση της κοινωνικής δράσης μέσω του Ιδρύματος, επεσήμανε πως με την αποψινή εκδήλωση, η Πάφος FC, θεσμοθετεί αυτή την προσφορά μέσα από το ίδρυμα Blue Light, το οποίο θα λειτουργεί ως ο επίσημος φορέας και ο θεσμικός οργανισμός φιλανθρωπικής και κοινωνικής δράσης του συλλόγου.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, τον ρόλο της Πολιτείας, λέγοντας ότι η προσφορά τέτοιων Ιδρυμάτων σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το Κράτος, την εκάστοτε Κυβέρνηση, στην ελάχιστη υποχρέωση που έχει να στηρίζει όσους έχουν ανάγκη.

«Ωστόσο, πρωτοβουλίες, όπως το Blue Light Foundation, στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα στην Κοινωνία μας, ειδικά στους ευάλωτους συνανθρώπους μας, ότι η Ανθρωπιά είναι ίδιον του λαού μας, αυτού του περήφανου λαού που με κάθε ευκαιρία παραδίδει μαθήματα αλτρουισμού και προσφοράς», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ευρύτερο ρόλο του Αθλητισμού λέγοντας πως μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικότερο όλων είναι «το μήνυμα που στέλνετε απόψε ότι ο Αθλητισμός, ένας χώρος που δυστυχώς ταλαιπωρείται από διάφορα προβλήματα και αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, παραμένει η αφετηρία της προσπάθειας για προσφορά στην κοινωνία, για στήριξη των συνανθρώπων μας και για τη μεταλαμπάδευση του “ευ αγωνίζεσθαι” που κληρονομήσαμε από τους μακρινούς μας προγόνους».

Επισημαίνοντας τις αξίες του συλλόγου και τη σύνδεσή του με τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, ανέφερε πως χαίρεται ειλικρινά γιατί σε αυτούς τους καιρούς, με τις καθημερινές προκλήσεις, η Πάφος FC, επαναβεβαιώνει ότι είναι θεμελιωμένη, και για αυτό προοδεύει, σε αρχές, σε αξίες και ιδανικά, όπως ακριβώς προστάζει η ιδρυτική της πράξη, και πολύ περισσότερο όπως υπαγορεύει το σύμβολό της, ο αθάνατος Ευαγόρας Παλληκαρίδης, που συνεχίζει να εμπνέει το σύνολο του κυπριακού λαού.

Απευθυνόμενος τέλος στον Roman Dubov, πρόεδρο της Πάφος FC σημείωσε: «Αγαπητέ Ρομάν ευχαριστούμε πολύ που πιστεύεις στη χώρα μας, ευχαριστούμε πολύ που πιστεύεις στην ομάδα μας. Είμαι σίγουρος ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας».

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της εκδήλωσης χαιρετισμούς απηύθυναν ο Roman Dubov, πρόεδρος της Πάφος FC και ο Χάρης Θεοχαρίδης

Πηγή: KYΠΕ