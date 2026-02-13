Θέλουμε χρονοδιάγραμμα και να γνωρίζουμε ποιος είναι ο υπεύθυνος, είπε η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ κατά τη σημερινή επίσκεψη της στην Παιδοογκολογική Κλινική του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ κ. Αννίτα Δημητρίου, επισκέφθηκε σήμερα την Παιδοογκολογική Κλινική στο Μακάρειο Νοσοκομείο, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Κλινικής κ. Λουίζας Στεφανίδου.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε πως δεν πρόκειται πλέον αυτές οι καταστάσεις να γίνουν ανεκτές και πως οι υπεύθυνοι θα πρέπει να κάνουν ό,τι επιβάλλεται ώστε αφενός τα έργα να συνεχιστούν και αφετέρου να περιοριστεί ο θόρυβος και η σκόνη που ταλαιπωρούν τους μικρούς ασθενείς και τους γονείς τους.

«Δεν λέμε σε καμία περίπτωση να σταματήσουν τα έργα. Λέμε όμως, ότι πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, να υπάρχει συντονισμός και να χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα εργαλεία περιορισμού του θορύβου και της σκόνης» υπέδειξε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ χαρακτηρίζοντας πλήρως δικαιολογημένες τις αντιδράσεις και διαμαρτυρίες των παιδιών και των οικογενειών τους.

«Ο ένας αρμόδιος φαίνεται να πετάει την μπάλα στον άλλο», σημείωσε καλώντας τους έστω και τώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ενημερώσουν για ό,τι χρειάζεται να γίνει, προκειμένου να υπάρξει ο επιβαλλόμενος σεβασμός στα παιδιά μας και στον κάθε πολίτη.

«Θέλουμε να γνωρίζουμε το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης των έργων, καθώς ήδη υπάρχει καθυστέρηση, και θα είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί δεν θα ταλαιπωρείται» πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η κ. Λουίζα Στεφανίδου, αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Βουλής και του ΔΗΣΥ μίλησε για την ανησυχία, την αγωνία και την ψυχική εξουθένωση των γονιών για όλα αυτά που συμβαίνουν και εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα βρεθεί μια λύση και θα εφαρμοστούν όσα εξήγγειλε ο ΟΚΥΠΥ, ώστε να διευκολυνθεί η ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους.

Την κ. Δημητρίου συνόδευσε στην Παιδοογκολογική Κλινική η Αντιπρόεδρος και Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ και μέλος της Επιτροπής Υγείας κ. Σάβια Ορφανίδου.