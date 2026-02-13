Να καταθέσει νομοσχέδια για αύξηση της φοιτητικής χορηγίας και του επιδόματος τέκνου, ώστε να στηρίξει οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα κάλεσε την Κυβέρνηση η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΔΗΣΥ, η κ. Δημητρίου δήλωσε την Παρασκευή ότι "είναι αναγκαίο επιτέλους να αυξηθεί ουσιαστικά η στήριξη στις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Να αυξηθεί σημαντικά η φοιτητική χορηγία και το επίδομα τέκνου".

Πρόκειται, είπε, "για μια απαίτηση, για μία θέση που είχαμε πει εδώ και καιρό", προσθέτοντας ότι "πρέπει επιτέλους η Κυβέρνηση να προχωρήσει".

Ανέφερε συνεχίζοντας ότι "με τις τροπολογίες μας στη φορολογική μεταρρύθμιση, στηρίξαμε αποφασιστικά τη μεσαία τάξη και ιδιαίτερα τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, μέσα από εκπτώσεις και μείωση στο φόρο εισοδήματος, αλλά έμειναν πίσω οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και αυτό μόνο με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης μπορεί να διορθωθεί".

"Καλούμε την Κυβέρνηση να ανταποκριθεί πλήρως και όχι με ημίμετρα. Να καταθέσει νομοσχέδια για αύξηση της φοιτητικής χορηγίας και του επιδόματος τέκνου", είπε, τέλος.

Πηγή: ΚΥΠΕ