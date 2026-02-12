Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ανακοινώνει την υποψηφιότητα του κ. Ζήνωνα Μιχαηλίδη για την Επαρχία Λάρνακας.

Η υποψηφιότητά του εκφράζει την ανάγκη για σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική στάση απέναντι στις δημογραφικές, εθνικές και γεωπολιτικές προκλήσεις που απειλούν το μέλλον του Ελληνισμού και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με έμφαση στην εθνική ασφάλεια, την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος και τη στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα και την Ευρώπη, ο κ. Μιχαηλίδης θέτει ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της κρατικής υπόστασης, της κοινωνικής συνοχής και της προοπτικής ευημερίας για τους πολίτες της Λάρνακας.

Βιογραφικό

Ο Ζήνωνας Μιχαηλίδης γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1989. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας το 2007. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία κυρίως στην Απλάντα, στο Μηχανοκίνητο Πεζικό του 286 (Μ.Τ.Π.), ως λοχίας ολμιστής.

Στη συνέχεια, σπούδασε Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, από όπου αποφοίτησε το 2013. Απέκτησε τον επαγγελματικό τίτλο ACCA, ενώ εμβάθυνε περαιτέρω τις γνώσεις του στη Διεθνή Φορολογία (ADIT) και στο εταιρικό δίκαιο. Στο παρελθόν, ασχολήθηκε με το κοινωνικό ζήτημα της ακτινοβολίας και προώθησε την αυστηροποίηση των ορίων προστασίας στη Κυπριακή Βουλή.

Εργάζεται τα τελευταία 12 χρόνια ως διευθυντής σε ιδιωτική εταιρεία και ως οικονομικός σύμβουλος. Ο έμφυτος πατριωτισμός του και η αγάπη του για τον τόπο τον ωθούν να αφιερώνει σημαντικό χρόνο στη μελέτη και την πολιτική ανάλυση, και ως αποτέλεσμα, τους επόμενους μήνες θα εκδώσει σχετικό βιβλίο με τίτλο «Στρατηγικό Κενό: Ο Ακήρυχτος Πόλεμος έναντι του Ελληνισμού και η Αναγέννηση».



