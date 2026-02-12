Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την άφιξή του στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται σήμερα στο Κάστρο Alden Biesen, στο Βέλγιο, με αντικείμενο την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, προέβη σε δηλώσεις προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Στην εισαγωγική του δήλωση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε:

«Θεωρώ αυτό το άτυπο Συμβούλιο ένα από τα σημαντικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ένα άτυπο Συμβούλιο, το οποίο συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά από την κοινή επιστολή 22 κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Και προσεγγίζω αυτό το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τον ακριβώς ίδιο τρόπο όπως το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είχαμε πέρσι στις Βρυξέλλες για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας. Εκείνο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν καθοριστικό στο να πετύχουμε μέσα σε ένα χρόνο σημαντική πρόοδο, με απτά αποτελέσματα στα θέματα της άμυνας και ασφάλειας, τα οποία συζητούσαμε για δεκαετίες και ποτέ δεν υπήρξαν αποτελέσματα.

Άρα, ευελπιστώ ότι το σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες αποφάσεις με χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, κάτι για το οποίο όλοι συμφωνούμε.

Προσέρχομαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλους τους τομείς, για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και κατ’ επέκταση των κρατών μελών.





Θέλω επίσης να αναφέρω ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί μια βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας [του Συμβουλίου της ΕΕ], στο πλαίσιο της ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας, χωρίς να είμαστε ισχυροί στο θέμα της ανταγωνιστικότητας. Και σε αυτό το πλαίσιο, έχει δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα σε όλους τους φακέλους, νομοθετικούς, αλλά και άλλους, που βρίσκονται ενώπιον της Κυπριακής Προεδρίας. Θα έχουμε σημαντικές αποφάσεις που θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της Προεδρίας μας, και επαναλαμβάνω ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να ανοίξει το δρόμο για συγκεκριμένες αποφάσεις. Είχαμε αρκετές συζητήσεις, όλοι συμφωνούμε με τον στόχο, είναι η ώρα των αποτελεσμάτων.

Από εκεί και πέρα, να αναφερθώ σε άλλα δύο θέματα. Θα δω τον Έλληνα Πρωθυπουργό, για να με ενημερώσει για τη χθεσινή συνάντηση και τις συζητήσεις που είχε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Θα συζητήσουμε επίσης με τα μεσογειακά, κατά κύριο λόγο, κράτη μέλη της ΕΕ για μια κοινή προσέγγιση σε σχέση με την πρόσκληση από τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον. Μεσογειακά κράτη, γιατί αντιλαμβάνεστε έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για το θέμα της Γάζας. Η Κυπριακή Δημοκρατία μάλιστα, κατά τη διάρκεια της Συνόδου που έγινε στην Αίγυπτο, στην παρουσία του Αμερικανού Προέδρου, υπέβαλε και συγκεκριμένες προτάσεις προς υλοποίηση πτυχών της πρότασης του Αμερικανού Πρόεδρου. Θα συζητήσουμε με τα μεσογειακά κράτη μέλη, έτσι ώστε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση σε σχέση με το επίπεδο συμμετοχής, και μιλάμε πάντοτε για την πτυχή που αφορά στην Γάζα.»

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αναφορικά με το ποια πτυχή θα επέλεγε ως κορωνίδα της ανταγωνιστικότητας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς. Αφού σημείωσε ότι πρόκειται για μία αγορά 450 εκατομμύριων ανθρώπων, υπογράμμισε ότι η Ενιαία Αγορά αποτελεί μία τεράστια δύναμη που διαθέτουμε ως ΕΕ, την οποία θα πρέπει να αξιοποιήσουμε.

«Μια άλλη πτυχή είναι οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Είχαμε τη συμφωνία με την Ινδία, θα πρέπει να προχωρήσουμε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και με την Αυστραλία», πρόσθεσε. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σημασία της απορρύθμισης (deregulation), υπογραμμίζοντας ότι «οι κανονισμοί που δεν προσφέρουν οτιδήποτε δεν πρέπει απλά να αλλάξουν, θα πρέπει να καταργηθούν». Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε σε συναντήσεις που είχε τόσο πριν, αλλά και στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας με ευρωπαϊκούς οργανισμούς βιομηχάνων και εργοδοτών, όπως το Business Europe και το Eurochambres, καθώς και με αντίστοιχους κυπριακούς οργανισμούς, όπως το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και άλλους. «Και έρχομαι εδώ, όπως σας προανέφερα, με οκτώ συγκεκριμένες εισηγήσεις», κατέληξε.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οριζόντια το θέμα της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να είναι σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέχρι το τέλος του 2026, για να παρακολουθούμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αλλά και πού υπάρχουν προβλήματα. «Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και είμαι αισιόδοξος, λαμβάνοντας υπόψη το τι έγινε πέρσι στην Άτυπη Σύνοδο που είχαμε για τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας», υπογράμμισε.

Σε ότι αφορά συγκεκριμένα τα θέματα Άμυνας και Ασφάλειας, έκανε ιδιαίτερη μνεία στο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, εκφράζοντας την ικανοποίησή του ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι από τα πρώτα κράτη μέλη –γεγονός που καταδεικνύει τη σημαντική δουλειά που έγινε εσωτερικά– που έλαβε έγκριση για το ποσό των 1,2 δις ευρώ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τη θέση της Κύπρου σε σχέση με την ανάγκη για κοινό χρέος σε επίπεδο ΕΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι τίποτα δεν πρέπει να μείνει εκτός από το τραπέζι των συζητήσεων. «Όλα πρέπει να πέσουν στο τραπέζι των συζητήσεων. Να καταλήξουμε στα θέματα που θα προχωρήσουμε άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Πώς μπορούμε να έχουμε γρήγορες νίκες, γρήγορες αλλαγές, για να στείλουμε μήνυμα και στους πολίτες μας. Είναι πολύ συγκεκριμένοι οι τομείς. Είναι, όπως ανέφερα, η Ενιαία Αγορά. Δεύτερον, είναι το κόστος ενέργειας. Θα πρέπει αυτό να είναι ενιαίο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Όπως προανέφερα υπάρχουν θέματα, για τα οποία μπορούμε να έχουμε αποφάσεις και αποτελέσματα άμεσα. Υπάρχουν θέματα που θα τα δούμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αλλά, επαναλαμβάνω, πρέπει να έχουμε μια συζήτηση εκτός κουτιού, με όλα τα θέματα πάνω στο τραπέζι.»

Τέλος, σε ερώτηση για το περιεχόμενο της συνάντησης ομάδας Ευρωπαίων ηγετών, που προηγήθηκε της Συνόδου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για μία προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Καγκελάριο της Γερμανίας, μαζί με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό και τον Βέλγο Πρωθυπουργό. Αναφερόμενος στον μεγάλο αριθμό κρατών μελών που συμμετείχαν στην εν λόγω συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε:

«Είναι ενδεικτικό το πώς αυτό το θέμα αφορά σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Θέλουμε να δουλέψουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή –και ήταν σημαντικό ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν εκεί– για να προχωρήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Άρα, ήταν ένα προπαρασκευαστικό στάδιο της συζήτησης που θα έχουμε σήμερα.»



