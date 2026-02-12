Στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο χθεσινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας αναφέρθηκε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», τονίζοντας ότι η συνεδρία ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ, με τον ίδιο να επιστρέφει στην Κύπρο σήμερα.

Κεντρικό θέμα της συνόδου ήταν ο τρόπος αξιοποίησης του κανονισμού ΣΕΙΒ, με τον Υπουργό να διευκρινίζει ότι η Κύπρος περιλαμβάνεται στο πρώτο γκρουπ κρατών-μελών που εγκρίθηκαν πριν από περίπου δεκαπέντε ημέρες για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Ακολούθησε δεύτερη ομάδα χωρών, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Όπως εξήγησε, οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την αξιοποίηση του κανονισμού, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και τη θωράκιση της Ευρώπης, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας.

Ο κ. Πάλμας σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή άμυνα παρέμενε για χρόνια υποβαθμισμένη, τόσο σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου όσο και σε επίπεδο εξοπλισμών. Όπως είπε, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτέλεσε σημείο καμπής, οδηγώντας τα κράτη-μέλη στην ανάγκη να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους και να ενισχύσουν την αμυντική τους επάρκεια.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, υπενθύμισε ότι εγκρίθηκε ποσό ύψους 1,18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κανονισμός, όπως εξήγησε, προβλέπει δανειοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, δηλαδή χαμηλό επιτόκιο και μακροχρόνια αποπληρωμή. Παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αντλούν κεφάλαια για την ενίσχυση της αμυντικής τους θωράκισης, ωστόσο η άντληση δεν είναι ανεξέλεγκτη, καθώς πρόκειται για δανεισμό που επιβαρύνει το δημόσιο χρέος. Για τον λόγο αυτό, κάθε απόφαση θα λαμβάνεται σε συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να διασφαλίζεται η ισορροπία των δημόσιων οικονομικών, παράλληλα με την ενίσχυση της άμυνας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρώτα κονδύλια αναμένεται να εκταμιευθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και θα περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. Το πρόγραμμα αφορά καθαρά εξοπλιστικά έργα, από πυρομαχικά μέχρι και βαρέα οπλικά συστήματα, τα οποία κάθε χώρα θα επιλέξει βάσει των αναγκών και των προτεραιοτήτων της.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν γίνεται λόγος και για επιθετικό οπλισμό, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι ο κανονισμός προβλέπει συνεργασίες και συνέργειες μεταξύ κρατών-μελών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συμμετέχουν και τρίτα κράτη. Η κυπριακή προσέγγιση, όπως είπε, επικεντρώνεται σε συνεργασίες με ευρωπαϊκές χώρες, με κύρια τη Γαλλία, με την οποία υπάρχει μακροχρόνια εξοπλιστική συνεργασία, καθώς και με την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα οπλικά συστήματα θα είναι ευρωπαϊκής παραγωγής, ενώ προβλέπεται και συμμετοχή της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας. Ο κ. Πάλμας διευκρίνισε ότι η Κύπρος δεν διαθέτει βαριά αμυντική βιομηχανία ικανή να κατασκευάζει άρματα μάχης ή άλλα μεγάλα οπλικά συστήματα, ωστόσο μπορεί να συμμετέχει με καινοτόμα προγράμματα και συνέργειες με ξένες εταιρείες σε επιμέρους τομείς παραγωγής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη μη συμμετοχή της Τουρκίας στο συγκεκριμένο κανονισμό, κάτι που, όπως σημείωσε, αποτελεί πολιτική και νομική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών θεσμών.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της απώλειας εκρηκτικών, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση διαχωρίζεται σε δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά το πειθαρχικό μέρος, το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Εθνικής Φρουράς. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αποδοθούν ευθύνες, καθώς, όπως υπογράμμισε, «υπάρχουν ευθύνες» και κάποιοι δεν έπραξαν ορθά το καθήκον τους.

Το δεύτερο σκέλος αφορά το ποινικό μέρος, το οποίο χειρίζεται η Αστυνομία βάσει του νόμου. Μέχρι χθες, όπως ανέφερε, δεν υπήρχε συγκεκριμένη εξέλιξη στην έρευνα. Διευκρίνισε ωστόσο ότι ανακοινώσεις θα υπάρξουν σίγουρα για το πειθαρχικό μέρος, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται υπερβολικές προσδοκίες για το ποινικό σκέλος. Τα εκρηκτικά, όπως είπε, δεν έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί.

Απαντώντας τέλος σε όσους, μέσω κοινωνικών δικτύων, ζητούν την παραίτησή του για λόγους πολιτικής ευθύνης, ο κ. Πάλμας δήλωσε ότι στην πολιτική του διαδρομή έχει αποδείξει πως διαθέτει το σθένος να αναλαμβάνει ευθύνες όταν συντρέχουν ζητήματα πολιτικής ηθικής. Πρόσθεσε ωστόσο ότι, αν κάθε περιστατικό οδηγούσε αυτομάτως σε παραίτηση, δεν θα παρέμενε κανείς υπουργός στη θέση του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Υπουργός οφείλει να βρίσκεται προσωπικά παρών σε κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα, επισημαίνοντας ότι σε συγκεκριμένο πεδίο βολής υπήρχε επικεφαλής αξιωματικός που είχε την ευθύνη.

