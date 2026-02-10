Εντός της επόμενης εβδομάδας θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της εν εξελίξει έρευνας για την υπόθεση εξαφάνισης εκρηκτικής ύλης κατά τη διάρκεια άσκησης της Εθνικής Φρουράς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας, εκφράζοντας παράλληλα πλήρη εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την δική τους έρευνα.

«Η έρευνα που διεξάγεται εντός της Εθνικής Φρουράς, κατόπιν ενημέρωσης από τον αξιωματικό ανακριτή, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας, οπότε και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματά της», σημειώνει το Υπουργείο.

Όσον αφορά την αστυνομική έρευνα, το Υπουργείο Άμυνας εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη του στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, «οι οποίες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωσή της. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν αρμοδίως, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες», καταλήγει.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Άμυνας, σε σχέση με την υπόθεση εξαφάνισης εκρηκτικής ύλης κατά τη διάρκεια άσκησης της Εθνικής Φρουράς, ενημερώνει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η έρευνα που διεξάγεται εντός της Εθνικής Φρουράς, κατόπιν ενημέρωσης από τον αξιωματικό ανακριτή, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας, οπότε και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματά της.

Όσον αφορά την αστυνομική έρευνα, το Υπουργείο Άμυνας εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη του στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωσή της. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν αρμοδίως, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Διαβάστε επίσης: Καμία μαρτυρία για την εξαφάνιση των εκρηκτικών - Αναμένει το ΥΠΑΜ

Πηγή: ΚΥΠΕ