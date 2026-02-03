Συνεχίζει τις έρευνες και τις καταθέσεις η Αστυνομία για την υπόθεση εξαφάνισης 13,6 κιλών ΤΝΤ κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης της Εθνικής Φρουράς, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Χριστόδουλος Κόνσολος, Λειτουργός Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Ο κ. Κόνσολος είπε ότι διεξάγονται διάφορες έρευνες σε διάφορες κατευθύνσεις σε συνεργασία πάντα με την ΕΦ.

«Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει εξασφαλιστεί μαρτυρία, που να ξεκαθαρίζει την εικόνα του τι προηγήθηκε», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Κόνσολος είπε ότι καλούνται πρόσωπα που έχουν αναμιχθεί στη διαδικασία της άσκησης και οι οποίοι έχουν σχέση με τα εκρηκτικά.

Σε ερώτηση πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα της Αστυνομίας, ο κ. Κόνσολος είπε ότι είναι μεγάλη υπόθεση και σίγουρα θα γίνουν και άλλες εξετάσεις που αφορούν τη γύρω περιοχή και την ΕΦ.

«Θα πρέπει να περιμένουμε», πρόσθεσε.

Εξάλλου, σε αναμονή για ολοκλήρωση των ερευνών βρίσκεται το Υπουργείο Άμυνας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας Χρίστος Πιερή δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι συνεχίζονται οι ανακρίσεις που διεξάγει ο αξιωματικός του ΓΕΕΦ που διόρισε ο Αρχηγός της ΕΦ.

Αναμένουμε τα δεδομένα που θα προκύψουν τόσο από την ανάκριση που διεξάγει ο αξιωματικός του ΓΕΕΦ όσο και η έρευνα που διεξάγει η Αστυνομία, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ