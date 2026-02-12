Από νωρίς το πρωί άναψε η καθιερωμένη «Πρώτη Φουκού» στη Λεμεσό, συγκεντρώνοντας γύρω της γνωστά πολιτικά πρόσωπα του τόπου.

Σε πρώτο πλάνο βρέθηκε ο επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος δήλωσε στην κάμερα του Μεσημέρι και Κάτι ότι «η αλήθεια είναι ότι φέτος ήξερα ότι το καρναβάλι είναι ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός της Λεμεσού. Ήξερα για την πελλόμασκα, φέτος έμαθα για την πρώτη φουκού που δεν γνώριζα και έμαθα επίσης κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Θεός είναι Λεμεσιανός. (βρέχει σε όλη την Κύπρο εκτός από την πρώτη φουκού). Είναι πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο οι Λεμεσιανοί ζουν όλη αυτή την περίοδο του καρναβαλιού. Επιβεβαιώνεται ότι οι Λεμεσιανοί έχουν ένα άλλο χαρακτήρα, είναι πιο ντόμπροι άνθρωποι».

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος Σάκης Στυλιανού επιβεβαίωσε ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είναι καλός ψήστης. Έστειλε μάλιστα μια φωτογραφία με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Κώστα Κώστα, σημειώνοντας ότι «κάτι ψήνεται». Από πλευράς του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης διεύκρινισε ότι αφορά μόνο την πρώτη φουκού.

Στη συνέχεια, ο Κώστας Κώστα ανέφερε ότι «να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο να χαλαρώσει, να ηρεμήσει, να ησυχάσει, να εκμεταλλευτεί τούτες τις ημέρες». Ερωτηθείς τι ψήνετε στη φωτογραφία με τον Οδυσσέα, απάντησε «έχει σουβλάκια, έχει σιεφταλιές και παστουρμάες. Μόνο τούτα ψήνονται δαμέ, τίποτε άλλο».

