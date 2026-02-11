Η Τσικνοπέμπτη είναι μια ημέρα που πολλοί την συνδέουν με καπνό, κρέας και μια παράδοση που θεωρείται αυτονόητη, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, προσθέτοντας ότι «δεν δεχόμαστε ότι η χαρά πρέπει να περνά μέσα από τη σφαγή αθώων πλασμάτων».

«Η κοινωνία προχωρά όταν εξελίσσεται η συνείδησή της - όχι όταν επαναλαμβάνει συνήθειες χωρίς σκέψη. Αντί για σώματα ζώων στις φουκούδες, επιλέγουμε ζωή, υγεία και ηθική. Λαχανικά, όσπρια, φυτικές γεύσεις — τροφή που θρέφει χωρίς να σκοτώνει. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι για να κάνουμε ένα μικρό βήμα μπροστά. Κάθε γεύμα χωρίς κρέας είναι μια πράξη που ωφελεί το σώμα, το περιβάλλον και τη συνείδησή μας», σημειώνει.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου καλεί όλους - ανεξαρτήτως συνηθειών ή επιλογών - «να δοκιμάσουμε έστω για μία ημέρα μια διαφορετική προσέγγιση, γιατί κάθε μεγάλη αλλαγή στην ιστορία ξεκίνησε με μια μικρή, προσωπική απόφαση».

Πηγή: ΚΥΠΕ