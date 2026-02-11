Ζητήματα διαφάνειας, ασυμβίβαστου και κοινοβουλευτικού ελέγχου αναδείχθηκαν στη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, όπου συνεχίστηκε η συζήτηση για τη λειτουργία της τριμελούς Επιτροπής που εξετάζει την ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους λειτουργούς.

Η εξέταση του θέματος γίνεται αυτεπάγγελτα, έπειτα από εισήγηση των Βουλευτών Λευκωσίας Αλεξάνδρας Ατταλίδου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου.

Κατά τη συνεδρία αναφέρθηκε εκ μέρους της Τριμελούς Επιτροπής ότι ο πρώην Υπουργός Γιώργος Λακκοτρύπης υπέβαλε συνολικά 12 αιτήσεις για άδεια εργοδότησης στον ιδιωτικό τομέα, εκ των οποίων δύο αποσύρθηκαν από τον ίδιο και δέκα εγκρίθηκαν.

Η κ. Χαραλαμπίδου, σε δηλώσεις μετά την Επιτροπή έθεσε ερωτήματα για τη διαδικασία με την οποία το Υπουργείο Εμπορίου παρέχει ενημέρωση προς την Τριμελή Επιτροπή για την εργοδότηση πρώην αξιωματούχων στον ιδιωτικό τομέα, υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία φαίνεται να περιορίζεται σε τυπική καταγραφή των στοιχείων που δηλώνουν οι αιτητές, χωρίς ουσιαστική διερεύνηση.

Αναφερόμενη στη συγκεκριμένη υπόθεση που εξετάστηκε στην Επιτροπή Θεσμών, σημείωσε ότι εγείρονται ζητήματα ως προς τους περιορισμούς που είχαν τεθεί αρχικά και την κατοπινή τροποποίησή τους, καθώς και ως προς τη δραστηριοποίηση εταιρειών με τις οποίες συνδέονται πρώην αξιωματούχοι. Όπως είπε, τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να διερευνηθούν από τον ποινικό ανακριτή, ο οποίος, όπως ανέφερε, εξετάζει ήδη σχετικές υποθέσεις.

Παράλληλα, η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι ζητήθηκε να αποσταλεί επιστολή από την Τριμελή Επιτροπή προς τον ποινικό ανακριτή, ώστε να τεθούν υπό διερεύνηση όλες οι άδειες που έχουν δοθεί, οι εταιρείες που εμπλέκονται και ενδεχόμενα ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων.

Σε δηλώσεις της η κ. Ατταλίδου ανέφερε ότι η Βουλή δεν έλαβε για ακόμη μία φορά τις ζητούμενες απαντήσεις, σημειώνοντας ότι δημόσιοι υπάλληλοι αρνήθηκαν να καταθέσουν στοιχεία επικαλούμενοι νομοθεσία που, όπως είπε, «δεν αφορά τη Βουλή».

Η κ. Ατταλίδου εξέφρασε ανησυχία για τον ρόλο της Νομικής Υπηρεσίας, ενώ είπε ότι δεν προάγεται η διαφάνεια και το κράτος δικαίου όταν δεν παρέχονται στοιχεία για υποθέσεις που αφορούν τόσο τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης όσο και άδειες εργοδότησης πρώην αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένης περίπτωσης που αφορά τον κ. Λακκοτρύπη.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Βουλή θα πρέπει να αντιμετωπίσει, όπως είπε, «με σοβαρό τρόπο» την κατάσταση, τονίζοντας ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος προϋποθέτει πρόσβαση σε στοιχεία και ότι διαφορετικά υπονομεύεται ο θεσμικός ρόλος του Κοινοβουλίου. Πρόσθεσε ότι, εάν χρειαστεί, θα πρέπει να εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο προσφυγής στο Συνταγματικό Δικαστήριο, ώστε να διασφαλιστεί η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου.

