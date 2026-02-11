Τον ρόλο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας ανέδειξε η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, σε παρέμβασή της, την Τετάρτη, σε συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο με θέμα τις επείγουσες δράσεις για την αναζωογόνηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και τη μείωση του κόστους ζωής, «από την έκθεση Ντράγκι στην πραγματικότητα». Η κ. Ραουνά υπογράμμισε πως η ανταγωνιστικότητα συνδέεται άμεσα με την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία.

Εξάλλου σημείσωε στην ομιλία της ότι η Κύπρος ανέλαβε την Προεδρία σε μια περίοδο αυξημένης απρόβλεπτης κατάστασης και αυξανόμενων γεωπολιτικών και οικονομικών εντάσεων, υπογραμμίζοντας ότι «η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας είναι ζωτικής σημασίας, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής μας ανάπτυξης, της κοινωνικής προόδου και της μακροπρόθεσμης βιώσιμης ευημερίας μας».

Η κ. Ραουνά επισήμανε ότι για την Κυπριακή Προεδρία η ανταγωνιστικότητα συνδέεται άμεσα με την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, σημειώνοντας ότι αποτελεί «προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία» και ότι συνιστά «βασική προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία, η οποία έχει θέσει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στο επίκεντρο των δράσεών της, ως το αναγκαίο επόμενο βήμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης». Επεσήμανε, παράλληλα την ανάγκη διατήρησης της κοινωνικής συνοχής παράλληλα με την οικονομική ευημερία.

Αναφερόμενη στις πιέσεις που δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράμμισε ότι αυτές προέρχονται τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό της Ένωσης, επισημαίνοντας πως «εξωτερικά, οι πιέσεις εκδηλώνονται κυρίως μέσω της εργαλειοποίησης των εξαρτήσεων, ενώ εσωτερικά αντιμετωπίζουμε τις πιέσεις που απορρέουν από τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και τα εμπόδιά της, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», για να επισημάνει ότι «είναι ζωτικής σημασίας να δράσουμε με τόλμη και να δράσουμε τώρα».

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε στο έργο που έχει ήδη γίνει μετά τις εκθέσεις των Ενρίκο Λέττα και Μάριο Ντράγκι το 2024, επισημαίνοντας ότι τόσο για την ενιαία αγορά, όσο και για την ανταγωνιστικότητα αντίστοιχα, «έχει πραγματοποιηθεί σημαντικό έργο». Τα σχετικά ευρωπαϊκά εργαλεία και σχέδια «παρέχουν έναν εφαρμόσιμο οδικό χάρτη προς μια ανθεκτική και ανταγωνιστική Ευρώπη, ο οποίος πρέπει τώρα να υλοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη άρσης των εμποδίων της ενιαίας αγοράς και στη σύνδεση της ανταγωνιστικότητας με τη μείωση του κόστους ζωής, τονίζοντας ότι «όλα τα εμπόδια της ενιαίας αγοράς, και ιδίως τα πιο προβληματικά – τα λεγόμενα “terrible ten” – πρέπει να αρθούν χωρίς καθυστέρηση, παράλληλα με την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στη σημερινή παγκόσμια συγκυρία η απλή ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς δεν επαρκεί, επισημαίνοντας πως «πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η δύναμη της Ευρώπης παραμένει στην ενότητά της» και ότι η Ένωση οφείλει να είναι πιο φιλόδοξη, να ενισχύσει τις κοινές πολιτικές και να εμβαθύνει την ενιαία αγορά, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν «να αναπτύσσονται και να λειτουργούν με τους ίδιους κανόνες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά».

Τέλος, αναφερόμενη στις κοινωνικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, τόνισε τη σημασία της στέγασης και της κοινωνικής συνοχής, επισημαίνοντας ότι «η οικονομική ισχύς και η κοινωνική δικαιοσύνη πηγαίνουν χέρι-χέρι. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος».

Πηγή: ΚΥΠΕ