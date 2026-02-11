Ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των εκποιήσεων κύριας κατοικίας, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης αλλαγής της νομοθεσίας ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των δανειοληπτών να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη πριν χάσουν το σπίτι τους.

Όπως διευκρίνισε, η πρόταση νόμου που βρίσκεται ενώπιον της Βουλής αφορά τη δυνατότητα αναστολής ενός πλειστηριασμού, υπό συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια, μέχρι να εκδικαστεί η ουσία της διαφοράς, δηλαδή το πραγματικό και νόμιμο ύψος της οφειλής. Η πρόταση, όπως είπε, κατατέθηκε από κοινού με το ΑΚΕΛ και είναι ουσιαστικά η ίδια που επιχειρήθηκε να περάσει από την Ολομέλεια στις 13 Ιουλίου 2023.

Υπενθύμισε ότι τότε η ψηφοφορία κατέληξε σε ισοψηφία 27 υπέρ και 27 κατά, με αποτέλεσμα, λόγω της αρνητικής ψήφου της Προέδρου της Βουλής, η πρόταση να μην εγκριθεί. «Διατηρώ το αρχείο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια διαδικασία που, κατά την άποψή του, είχε δημιουργήσει εύλογα ερωτήματα.

Ο κ. Παπαδούρης εξήγησε ότι η φιλοσοφία της πρότασης είναι απλή. Όταν υπάρχει αμφισβήτηση για το ποσό που αξιώνει μια τράπεζα, δεν μπορεί να προηγείται ο πλειστηριασμός και να ακολουθεί, μετά από χρόνια, η δικαστική κρίση. «Η τράπεζα λέει ότι οφείλω 500 χιλιάδες ευρώ. Εγώ, βάσει μελέτης, λέω ότι οφείλω 300 χιλιάδες. Το αυτονόητο είναι να αποφασίσει πρώτα το δικαστήριο ποιο είναι το νόμιμο ποσό οφειλής και μετά να εξεταστεί η όποια θεραπεία», σημείωσε. Αυτή η «θεραπεία», όπως διευκρίνισε, μπορεί να είναι αναδιάρθρωση, διακανονισμός, αποπληρωμή μέσω άλλου ιδρύματος ή ακόμη και πλειστηριασμός, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Σήμερα, ανέφερε, η διαδικασία εκποίησης μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάστημα περίπου εννέα μηνών από τη στιγμή που ένα δάνειο καταστεί μη εξυπηρετούμενο. Αντιθέτως, μια προσφυγή στη Δικαιοσύνη για αμφισβήτηση της οφειλής ενδέχεται να χρειαστεί οκτώ έως δέκα χρόνια για να τελεσιδικήσει. «Είμαστε η μοναδική χώρα όπου ο πλειστηριασμός προηγείται του καθορισμού του νόμιμου ποσού οφειλής», υποστήριξε, επικαλούμενος, όπως είπε, μελέτη ευρωπαϊκών κοινοβουλίων που είχε ζητήσει από το 2023.

Αναφερόμενος στα στοιχεία για τις εκποιήσεις κύριας κατοικίας, παρουσίασε δεδομένα που έλαβε από το γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Από τα αιτήματα που υποβλήθηκαν για αναστολή πλειστηριασμών, τα 197 από τα 215 – ποσοστό 91,63% – αφορούν κύρια κατοικία. Ειδικότερα, για το 54,31% των περιπτώσεων πρόκειται για ακίνητα αξίας έως 250.000 ευρώ, ενώ επιπλέον 49 ακίνητα αφορούν αξίες από 250.000 έως 350.000 ευρώ. Συνολικά, περίπου το 70% των κύριων κατοικιών που οδηγούνται σε πλειστηριασμό αφορά ακίνητα αξίας έως 350.000 ευρώ.

«Δεν μιλάμε για παλάτια ή για στρατηγικούς κακοπληρωτές», τόνισε, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν πως πλήττονται κυρίως νοικοκυριά μεσαίων και χαμηλότερων εισοδημάτων.

Σχετικά με το επιχείρημα ότι η ισχύουσα νομοθεσία προστατεύει την πρώτη κατοικία, ο κ. Παπαδούρης υποστήριξε ότι μετά τις αλλαγές του 2018, οι τράπεζες διαθέτουν υπερεξουσίες που καθιστούν την προστασία στην πράξη ανεπαρκή. Προειδοποίησε μάλιστα ότι το 2026 «θα είναι μια χρονιά που θα δούμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί», εάν δεν υπάρξει άμεση νομοθετική παρέμβαση.

Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, το Κίνημα Οικολόγων και το ΑΚΕΛ έχουν ζητήσει κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος πριν από τη διάλυση της Βουλής, στις 2 Απριλίου, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία.

Αναφορικά με άλλες προτάσεις νόμου που βρίσκονται στο τραπέζι – και ειδικότερα με την πρωτοβουλία του Αβέρωφ Νεοφύτου για τους εγγυητές – ο κ. Παπαδούρης αναγνώρισε ότι πρόκειται για μια κίνηση «προς τη σωστή κατεύθυνση», καθώς επιχειρεί να διορθώσει στρεβλώσεις που αφορούν τους εγγυητές. Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν απαντά στο βασικό ερώτημα των πρωτοφειλετών που κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους.

«Το κεντρικό αίτημα παραμένει ένα: να μπορώ να πάω στο δικαστήριο, να εκδικαστεί η υπόθεσή μου και να δοκιμάσω να δικαιωθώ πριν πουληθεί το σπίτι μου. Σήμερα η απάντηση του κράτους είναι ότι δεν μπορώ», ανέφερε.

Κλείνοντας, προανήγγειλε ότι υπάρχουν και επιπλέον στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα, τα οποία έχουν δοθεί εμπιστευτικά στη Βουλή και, όπως υποστήριξε, αποδεικνύουν ότι οι μέχρι σήμερα νομοθετικές ρυθμίσεις δεν έχουν επιλύσει το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. «Ό,τι διακανονίζεται ή εκποιείται, σε μεγάλο βαθμό επιστρέφει μέσω τόκων στα υπόλοιπα δάνεια, χωρίς να επιτυγχάνεται ουσιαστική μείωση του προβλήματος», κατέληξε.

