Σε διευκρινίσεις για τον τερματισμό της συνεργασίας του ΑΚΕΛ με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου προχώρησε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι».

Ο κ. Στεφάνου ξεκαθάρισε ότι το ΑΚΕΛ «δεν έχει καμία πρόθεση να κάνει πόλεμο», τονίζοντας ότι η ανακοίνωση του κόμματος κατέγραφε απλώς τα γεγονότα που προηγήθηκαν και την προσπάθεια που, όπως είπε, έγινε για συνέχιση της συνεργασίας με την κα Χαραλαμπίδου από διαφορετικό εφαλτήριο.



Το όριο θητειών και η πρόταση-πλαίσιο

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ υπενθύμισε ότι το κόμμα εφαρμόζει όριο θητειών για τους βουλευτές του, το οποίο μέχρι πρόσφατα ήταν τρεις θητείες, ενώ πλέον έχει μειωθεί στις δύο. Όπως ανέφερε, πολλά καταξιωμένα στελέχη αποχώρησαν με την ολοκλήρωση των θητειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, το ΑΚΕΛ κατέθεσε πρόταση-πλαίσιο προς την κα Χαραλαμπίδου για συνέχιση της συνεργασίας «από άλλα εφαλτήρια», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να καταθέσει και η ίδια εναλλακτικές σκέψεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, όσο πλησίαζαν οι βουλευτικές εκλογές, εντείνονταν οι δημόσιες τοποθετήσεις και οι πληροφορίες ότι εξετάζει το ενδεχόμενο καθόδου με ψηφοδέλτιο άλλου κόμματος.

«Η πολιτική ηθική, η δεοντολογία αλλά και ο σχεδιασμός μας δεν μας επέτρεπαν να περιμένουμε επ’ αόριστον», ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Το ΑΚΕΛ δεν δέχεται να προσβάλλεται»

Απαντώντας στην ανακοίνωση της Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ο κ. Στεφάνου διερωτήθηκε σε τι ακριβώς αναφέρεται, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται μετατόπιση της συζήτησης.

Όπως τόνισε, το ΑΚΕΛ είναι το κόμμα που έδωσε στην κα Χαραλαμπίδου τη δυνατότητα να εκλεγεί και να παράξει έργο, το οποίο, όπως είπε, ουδέποτε αμφισβητήθηκε. Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν ήταν δυνατόν το κόμμα να παραμένει σε αναμονή, τη στιγμή που άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο να βρεθεί απέναντί του στις εκλογές.

«Το ΑΚΕΛ δεν προσβάλλει κανέναν, αλλά δεν δέχεται και να προσβάλλεται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι επιδείχθηκε μεγάλη ανοχή και επιμονή για συνέχιση της συνεργασίας, ακόμη και σε περιόδους κρίσιμων πολιτικών αναμετρήσεων.

Τι αλλάζει στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σε ό,τι αφορά την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ διευκρίνισε ότι οι προεδρίες των επιτροπών ανήκουν στα κόμματα και όχι στα πρόσωπα.

Όπως εξήγησε, το ΑΚΕΛ είχε αποφασίσει να αναθέσει την προεδρία στην κα Χαραλαμπίδου, ωστόσο από τη στιγμή που –όπως είπε– έθεσε εαυτόν εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας, η προεδρία θα μεταβιβαστεί στον αναπληρωτή πρόεδρο της Επιτροπής, τον Γιώργος Κούκουμας.



