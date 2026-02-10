Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το απόγευμα της Τρίτης οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου, Γιώργος Γεραπετρίτης και Κωνσταντίνος Κόμπος.

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας, που έγινε μία μέρα πριν το Ανώτατο Συμβούλιου Ελλάδας - Τουρκίας, το οποίο διεξάγεται αύριο στην Άγκυρα, βρέθηκε το Κυπριακό και οι οι περιφερειακές εξελίξεις.

Σημειώνεται ότι, όπως ανέφερε την Τρίτη η εκπρόσωπος Τύπου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης στη συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ επανέλαβε την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες που καταβάλλει ο Αντόνιο Γκουτέρες και η Προσωπική Απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, για το Κυπριακό και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνέχιση της διπλωματικής κινητικότητας στο Κυπριακό και για το γεγονός ότι βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Παράλληλα, η κ. Ζωχιού υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, κατέβαλε, σε απόλυτη σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, εργώδεις προσπάθειες για την επίτευξη της ανανέωσης της εντολής για τους επόμενους 12 μήνες, κατά τη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων.



