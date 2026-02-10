Τηλεφωνική επικοινωνία με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας και του Κουβέιτ είχε την Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Κόμπος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας και συντονισμού.

Συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις σε περιφερειακά ζητήματα και το Κυπριακό, σημειώνεται.

Επίσης, ο Κωνσταντίνος Κόμπος είχε πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κουβέιτ, Σεΐχη Τζάρα Τζάμπερ Αλ-Αχμάντ Αλ-Σαμπάχ, κατά την οποία ο Κόμπος συνεχάρη τον ομόλογό του για τον διορισμό του ως Υπουργού Εξωτερικών του Κουβέιτ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Κουβέιτ, στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, στις σχέσεις ΕΕ-Κουβέιτ και στις σχέσεις ΕΕ-Συμβουλίου Συνεργασίας Κόλπου και στις περιφερειακές εξελίξεις, καταλήγει η ανάρτηση.



Πηγή: ΚΥΠΕ