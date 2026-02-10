Σφοδρά πυρά κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού εξαπέλυσε ο Ευγένιος Χαμπουλλάς, στο TSOUROULLIS “Uncensored”.

Απαντώντας ευθέως στις κατηγορίες περί «προδοσίας», έκανε λόγο για κλειστές διαδικασίες ασκώντας δριμεία κριτική στην ηγεσία του κόμματος.

«Αυτοί, λοιπόν, που «επρόδωσαν» τον Συναγερμό ήταν αυτοί, που υιοθέτησαν τη woke agenda, τα λεγόμενα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, χωρίς κανένα όφελος για την πλευρά μας, ήθελαν να διαγράψουμε την ιστορία μας ψηφίζοντας τον νόμο..» είπε μεταξύ άλλων.

Συνέχισε λέγοντας ότι «Εγώ δεν «επρόδωσα» τίποτε. Εγώ αυτά, τα οποία επρέσβευα από τον καιρό, που ήμουν στη νεολαία, τα πρεσβεύω και σήμερα».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και στο θέμα των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τα οποία χαρακτήρισε παγίδα, τασσόμενος μάλιστα υπέρ του κλεισίματος των οδοφραγμάτων.

Τόνισε πως «δεν θα επιτρέψει η Τουρκία την ανεξαρτητοποίηση των Τουρκοκυπρίων. Η Τουρκία τους θέλει υποχείριους και τους θέλει να ενεργούν ως δόλωμα για να τσιμπήσουμε εμείς, λόγω της πίεσης και να έρθει να βάλει πόδι στο Nότο και στα ενεργειακά. Η Τουρκία δεν θέλει δύο κράτη. Θέλει να είναι αφέντρα στο Νότο και δυστυχώς γι' αυτό δεν έχει λυθεί το Κυπριακό».

Αναφερόμενος στο ΕΛΑΜ, ο υποψήφιος βουλευτής επισημαίνει ότι το κόμμα στέκεται στο δημοκρατικό τόξο και δεν αποτελεί δεκανίκι της κυβέρνησης.

