Τη διαφθορά στους κόλπους της Αστυνομίας επαναφέρει η γνωστή Τικτόκερ Άννι Αλεξούι απευθύνοντας δημόσιο κάλεσμα στον Υπουργό Δικαιοσύνης να επικοινωνήσει μαζί της προκειμένου να του παραθέσει στοιχεία, πληροφορίες και τεκμήρια.



Συγκεκριμένα μέσω βίντεο είπε «Θα σου στείλω στο Whatsapp βίντεο ηχογραφήσεις συζητήσεις με όλους τους αστυνομικούς που ήρθα αντιμέτωπη και τη συμπεριφορά τους...να δείς πως φέρονται σε υποθέσεις συγκάλυψης φόνου».



Ο Υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε λέγοντας ότι «Η πρόσκληση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι η ενδεδειγμένη θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες».



Καταγγέλλει και τη δική της μεταχείριση από Αστυνομικούς όταν μετέβη σε αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει ως φερόμενο θύμα.



Η Άννι στο ίδιο βίντεο είπε ότι «Γίνεται να έχω ηχογράφηση που πάω στην Αστυνομία τζαι κρατώ τον σκληρό δίσκο με βίντεο που με ....... τζαι να μου λαλεί να φύω τζαι να έρτω με την κηδεμόνα μου… τζαι να μου λαλεί να φύω να πάω στο CID τζαι το CID να μου λαλεί εν κλειστό».



Η ίδια αναφέρθηκε και σε απειλές που όπως ισχυρίζεται δεχόταν από μέλη της Αστυνομίας.

«Γίνεται να με πιάνει ο λοχίας .... του ... τζαι να μου λαλεί εν να μου βάλουν ναρκωτικά για να φκω αναξιόπιστη».



Υπενθυμίζεται πως ο κ. Φυτιρής σε δηλώσεις του χθες, ανέφερε πως όλα τα βίντεο που αναρτώνται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από την Ιωάννα Φωτίου αξιολογούνται από την Αστυνομία και την Εισαγγελία. Προσθέτοντας πως οι αναρτήσεις και τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο σοβαρά κι αν είναι, δεν μπορούν από μόνα τους να οδηγήσουν σε συλλήψεις ή ποινικές διώξεις.







Διαβάστε επίσης: Αννίτα σε Φυτιρή: Ο ΔΗΣΥ θα συμβάλει για καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος







