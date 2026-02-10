Οι «σοβαρές» ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας συζητήθηκαν την Τρίτη κατά την συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνο Μουσιούττα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΕΒΕ.

Επιπρόσθετα, έγινε συζήτηση για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό με τον ΚΕΒΕ να μεταφέρει στον Υπουργό «την έντονη διαφωνία του» με τον καθορισμό ωριαίου κατώτατου μισθού, σημειώνεται.

Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια της συνάντησης «συζητήθηκαν εκτενώς οι σοβαρές ελλείψεις του εργατικού δυναμικού σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας του τόπου οι οποίες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και κατ΄επέκταση στην ανταγωνιστικότητα τους».

«Τονίστηκε ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας όπου το ποσοστό απασχόλησης έφτασε το 79,85%, η μείωση της ανεργίας στο 5% καταδεικνύουν ότι στην Κύπρο υπάρχουν συνθήκες πλήρους απασχόλησης δημιουργώντας τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού», προστίθεται.

Αναπόφευκτα, σημειώνεται, για κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων θα πρέπει να συνεχιστεί η παραχώρηση αδειών εισαγωγής σε ξένο εργατικό δυναμικό και παράλληλα είναι απαραίτητο να εκσυγχρονιστούν τα κριτήρια παραχώρησης αδειών με τρόπο ώστε να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι σημερινές συνθήκες. «Παράλληλα το ΚΕΒΕ τόνισε όπως οι φοιτητές να μπορούν να εργάζονται χωρίς περιορισμούς σε όλα τα επαγγέλματα όπως συμβαίνει και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες», προστίθεται.

Για το θέμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΚΕΒΕ ανέφερε ότι συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της Τεχνικής Επιτροπής, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση ενός συστήματος κοινωνικά δίκαιου, μακροπρόθεσμα βιώσιμου και συμβατού με τις ανάγκες και τις αντοχές της κυπριακής οικονομίας. «Η υπό συζήτηση μεταρρύθμιση αποτελεί βαθιά δομική παρέμβαση, με σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιονομικές προεκτάσεις», αναφέρεται. «Ως εκ τούτου, απαιτεί τεκμηριωμένη προσέγγιση, ξεκάθαρη εκτίμηση κόστους και πλήρη διαφάνεια, ώστε οι αλλαγές να μην επιφέρουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις στην πραγματική οικονομία», προστίθεται.

Το ΚΕΒΕ υπογραμμίζει ότι στηρίζει τον εξορθολογισμό του συστήματος, «υπό την προϋπόθεση ότι η μεταρρύθμιση θα παραμείνει διαφανής, δημοσιονομικά συνετή και κοινωνικά στοχευμένη, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μελλοντικό εκτροχιασμό αυξήσεων επί των εισφορών».

Επιπρόσθετα, αναφέρεται, έγινε συζήτηση για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό. «Το ΚΕΒΕ μετέφερε στον Υπουργό την έντονη διαφωνία του με τον καθορισμό ωριαίου κατώτατου μισθού», αναφέρει και προσθέτει ότι ο καθορισμός του ωριαίου κόστους εργασίας «θα πρέπει να μείνει ως έχει σήμερα δηλ. σύμφωνα με το ωράριο εργασίας που επικρατεί στην κάθε επιχείρηση ξεχωριστά όπως συμβαίνει και στις άλλες χώρες της Ε.Ε. που εφαρμόζουν με νόμο τον κατώτατο μισθό».

Αναφέρεται καταληκτικά ότι ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Σταύρος Σταύρου ευχαρίστησε τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τόνισε ότι η εποικοδομητική συνεργασία με τον ίδιο όπως και το Υπουργείο θα συνεχιστεί και θα ενδυναμωθεί.

