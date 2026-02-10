Στο Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, που πραγματοποιείται αύριο, 11 Φεβρουαρίου, στις Βρυξέλλες, συμμετέχει ο Υπουργός Αμυνας Βασίλης Πάλμας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Οπως σημειώνεται, η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, με έμφαση στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης.

Κατά τη συνεδρία, οι Υπουργοί Άμυνας των κρατών-μελών της ΕΕ θα συζητήσουν πώς η Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και σε πρόσθετες επιλογές χρηματοδότησης.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω η επιχειρησιακή ικανότητα των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, μέσα από την αποστολή EUMAM (European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine), που αφορά την παροχή στρατιωτικής συνδρομής και υποστήριξης.

Ακολούθως, καταλήγει η ανακοίνωση, οι Υπουργοί θα συζητήσουν τις προοπτικές του 2026 και θα ανταλλάξουν απόψεις για την προσαρμογή της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας στο ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Πηγή: ΚΥΠΕ