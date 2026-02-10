Σαφές μήνυμα ότι το ΑΚΕΛ επιδίωξε μέχρι τέλους τη συνέχιση της συνεργασίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου έστειλε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Κουκουμάς, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι όλες οι σχετικές προτάσεις απορρίφθηκαν από την ίδια.

Όπως ανέφερε, με κάθε επιφύλαξη ενόψει των επίσημων ανακοινώσεων που θα ακολουθούσαν από το Πολιτικό Γραφείο, το ΑΚΕΛ, παρότι δεσμεύεται από το όριο θητειών για τους βουλευτές του, ήθελε να βρεθεί τρόπος ώστε να συνεχιστεί η συνεργασία με την κ. Χαραλαμπίδου. Στο πλαίσιο αυτό, το κόμμα κατέθεσε συγκεκριμένη αντιπρόταση για δημιουργία παρατηρητηρίου για ζητήματα διαφθοράς και κράτους δικαίου, πεδίο στο οποίο, όπως σημείωσε, η ίδια είχε αναπτύξει σημαντική δράση. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε, χωρίς να κατατεθεί οποιαδήποτε εναλλακτική ιδέα για το πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί η συνεργασία.

Σύμφωνα με τον κ. Κουκουμά, η στάση αυτή επιβεβαιώθηκε και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, με την κ. Χαραλαμπίδου. Όπως εξήγησε, τέθηκε ξεκάθαρα το πολιτικό ερώτημα κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να συνεχιστεί η κοινή πορεία με την Αριστερά και το ΑΚΕΛ, με εξεύρεση λύσης εντός αυτού του πλαισίου, ή αν είναι ανοικτό το ενδεχόμενο για άλλες πολιτικές επιλογές και άλλα κόμματα. Το ερώτημα αυτό, όπως είπε, δεν απαντήθηκε με σαφήνεια.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ τόνισε ότι το κόμμα επιδιώκει να λειτουργεί με καθαρούς και ειλικρινείς όρους, στη βάση αρχών, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος να βρίσκεται στα έδρανα του ΑΚΕΛ και ταυτόχρονα να συνομιλεί με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. «Δεν είναι λογικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι αποφάσεις του κόμματος θα ανακοινωθούν επίσημα, αφού απορρίφθηκαν, όπως είπε, όλες οι προτάσεις για συνέχιση της συνεργασίας.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της έδρας, ο κ. Κουκουμάς παρέπεμψε επίσης στις επίσημες ανακοινώσεις, επαναλαμβάνοντας ωστόσο τη διαχρονική θέση του ΑΚΕΛ ότι η έδρα ανήκει στο ψηφοδέλτιο με το οποίο εκλέγεται κάποιος και όχι στο πρόσωπο. Διευκρίνισε ότι, ιδίως δεδομένου πως απομένουν μόλις δύο μήνες μέχρι τη λήξη της θητείας, κανείς δεν μπορεί να εξαναγκάσει βουλευτή σε παραίτηση ή επιστροφή της έδρας.

Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με την ισχυρή εκλογική απήχηση της κ. Χαραλαμπίδου, αναγνώρισε ότι υπήρξε κατ’ επανάληψη πρώτη σε σταυρούς προτίμησης, υπογράμμισε όμως ότι το όριο θητειών αποτελεί συλλογική απόφαση συνεδρίου και δεν αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα. Όπως εξήγησε, το μέτρο αυτό θεσπίστηκε για λόγους ανανέωσης και προβλέπει εξαιρέσεις μόνο για περιορισμένο αριθμό στελεχών που μετέχουν σε ηγετικά όργανα, όχι με κριτήριο τη δημοφιλία ή τις ψήφους, αλλά την ανάγκη διασύνδεσης της κοινοβουλευτικής ομάδας με την καθημερινή λειτουργία του κόμματος. Μάλιστα, όπως ανέφερε, το ΑΚΕΛ έχει πρόσφατα μειώσει το ανώτατο όριο θητειών από τρεις σε δύο.

Ο Γιώργος Κουκουμάς σημείωσε ότι ανάλογες αποφάσεις έχουν ληφθεί και για άλλα στελέχη με σημαντική κοινοβουλευτική παρουσία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται για προσωπικές ή συγκυριακές επιλογές. Τόνισε ακόμη ότι, στη φιλοσοφία της Αριστεράς, η πολιτική προσφορά δεν εξαντλείται στην κατοχή αξιωμάτων, επισημαίνοντας πως γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο το ΑΚΕΛ κατέβαλε, όπως είπε, κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συνεχιστεί η συνεργασία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Αναφερόμενος στη δύσκολη εκλογική μάχη που έρχεται, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ δήλωσε ότι το κόμμα είναι έτοιμο να τη δώσει με τις θέσεις, τις προτάσεις και τις αξίες της Αριστεράς, καθώς και με ένα ψηφοδέλτιο που, όπως είπε, ενισχύεται σημαντικά από νέους ανθρώπους, γυναίκες και πρόσωπα από την κοινωνική συμμαχία. Υπογράμμισε ότι, κατά την άποψή του, το κρίσιμο για την κοινωνία δεν είναι οι μετακινήσεις προσώπων ή οι συζητήσεις περί θέσεων, αλλά οι απαντήσεις που δίνουν τα κόμματα στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, φέρνοντας ως παράδειγμα τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι αν το ΑΚΕΛ διέθετε ακόμη έναν βουλευτή, το συγκεκριμένο μέτρο θα είχε ήδη εγκριθεί, με τους πόρους να αξιοποιούνται για τη στήριξη χιλιάδων δανειοληπτών. Αναγνώρισε ότι οι πολιτικές συζητήσεις και η «ίντριγκα» έχουν τη θέση τους στον δημόσιο διάλογο, αλλά επέμεινε ότι αυτό που θα αλλάξει ουσιαστικά τη ζωή των πολιτών είναι η ανατροπή των πλειοψηφιών που, όπως είπε, ευνοούν τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

Τέλος, σε μια εκτενή τοποθέτηση για τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, ο Γιώργος Κουκουμάς μίλησε για ένα «ασφυκτικό τοπίο σήψης, διαπλοκής και διαφθοράς» που προκαλεί οργή και ανασφάλεια στους πολίτες, κάνοντας αναφορές σε υποθέσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση από ευρωπαϊκές και εγχώριες αρχές. Τόνισε ότι το πρόβλημα δεν έγκειται μόνο στην έλλειψη νομοθεσίας, αλλά κυρίως στην εφαρμογή των νόμων και στη λειτουργία των θεσμών, θέτοντας, όπως είπε, ανοιχτά πολιτικά ερωτήματα για την ευθύνη της ηγεσίας του κράτους. Όπως κατέληξε, αν δεν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και η αποτελεσματικότητα στην κορυφή, τίθεται σοβαρά το ερώτημα ποιος μπορεί τελικά να ελέγξει ποιον.

