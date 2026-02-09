Τίτλοι τέλους φαίνεται ότι μπαίνουν στη συνεργασία της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με το ΑΚΕΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την επικοινωνία που είχε με τον γενικό γραμματέα του κόμματος, Στέφανο Στεφάνου, επιβεβαιώθηκε το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, με το πολιτικό «διαζύγιο» να θεωρείται πλέον δεδομένο.

Όπως προκύπτει, το ΑΚΕΛ αναμένεται να θέσει την Ειρήνη Χαραλαμπίδου εκτός της κοινοβουλευτικής του ομάδας, βάζοντας τέλος σε μια κοινή πορεία 15 ετών.

Σχετικές επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός των επόμενων ωρών.

