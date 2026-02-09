Είναι καθήκον μας να διατηρήσουμε τη μνήμη που συνδέεται με την εβραϊκή μεταναστευτική παρουσία στην Κύπρο, δήλωσε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, Στέλιος Κουντούρης, σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση μνήμης για την 77η επέτειο από το κλείσιμο των στρατοπέδων κράτησης για Εβραίους Επιζώντες του Ολοκαυτώματος στην Κύπρο.

Ο κ. Κουντούρης μιλούσε εκ μέρους του Υπουργού Άμυνας, Βασίλη Πάλμα. «Η μαζική εξόντωση εκατομμυρίων Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, σε συνδυασμό με τον εδραιωμένο αντισημιτισμό που για δεκαετίες διαμόρφωνε τις πολιτικές αρκετών κρατών, καταδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο την αποτυχία της διεθνούς κοινότητας να προστατεύσει τον εβραϊκό λαό», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Κουντούρης. Σημείωσε επίσης ότι «η ιδέα της δημιουργίας μιας ξεχωριστής εβραϊκής πατρίδας είχε ήδη αναδυθεί στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που ευνοούσε την κρυστάλλωση των εθνών-κρατών».

«Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού των Εβραίων προσφύγων προς τη νέα τους πατρίδα, η Κύπρος έγινε τόπος προσωρινού καταφυγίου», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι «εντός αυτού του πλαισίου, η λειτουργία των βρετανικών στρατοπέδων κράτησης κατά την περίοδο 1946-1949 σηματοδότησε ένα από τα τελευταία μεγάλα κεφάλαια της εβραϊκής μεταναστευτικής παρουσίας στην Κύπρο».

«Πέραν των πενήντα χιλιάδων διωκομένων, που διατήρησαν την αξιοπρέπειά τους αναζητώντας την ελπίδα που είχε οδυνηρά απουσιάσει από τη ζωή τους, πέρασαν τις πύλες αυτών των στρατοπέδων σε μια προσπάθεια να χαράξουν μια νέα πορεία προς ένα καλύτερο μέλλον», δήλωσε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας.

Συνέχισε λέγοντας ότι «σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συγκυρία, η ανταπόκριση του κυπριακού λαού ήταν άμεση και απτή, καταδεικνύοντας τη διαρκή αλληλεγγύη και το βαθύ ανθρωπιστικό ήθος που τους χαρακτηρίζουν σταθερά σε στιγμές ανάγκης».

«Κατά τη διάρκεια των τριών ετών λειτουργίας των καταυλισμών στην Κύπρο, μέχρι το κλείσιμό τους τον Φεβρουάριο του 1949, γεννήθηκαν εδώ 2.200 παιδιά», σημείωσε ο Στέλιος Κουντούρης.

«Αυτός ο τόπος μνήμης, μέρος της κοινής ιστορίας Κύπρου και Ισραήλ, μας υπενθυμίζει την ανθεκτικότητα του ανθρώπινου πνεύματος και το καθήκον μας να διατηρήσουμε τη μνήμη που συνδέεται με αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας», τόνισε.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να διδάξουμε στις μελλοντικές γενιές ότι η μνήμη αποτελεί μια μορφή αντίστασης ενάντια στη λήθη, τον ρατσισμό και κάθε μορφή μισαλλοδοξίας. Είμαστε υποχρεωμένοι να διδάξουμε στις μελλοντικές γενιές ότι η ανθρωπιά δεν είναι δεδομένη, αλλά κάτι που πρέπει να καλλιεργείται, να διαφυλάσσεται και να τηρείται συνειδητά», επεσήμανε ο κ. Κουντούρης.

«Καθώς αποτίνουμε φόρο τιμής σε όλους όσοι, υπό συνθήκες ακραίων διώξεων, απανθρωποποίησης και συνεχούς υπαρξιακής απειλής, διατήρησαν την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους και κράτησαν ζωντανή την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, ας εργαστούμε όλοι για έναν κόσμο στον οποίο η ειρήνη, η αλληλεγγύη και ο αμοιβαίος σεβασμός αποτελούν τα θεμέλια των κοινωνιών μας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ