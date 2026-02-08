Το ΑΚΕΛ δεν είναι μόνο παρών την ώρα των προβλημάτων αλλά και τις επόμενες ημέρες, όταν σβήσουν τα φώτα, για ελέγχουμε την υλοποίηση των αποφάσεων, αλλά και την επίλυση των προβλημάτων, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Στέφανος Στεφάνου, στη διάρκεια δεντροφύτευσης που πραγματοποίησε το πρωί το ΑΚΕΛ, στην περιοχή της Άλασσας, δίπλα από τις πυρόπληκτες περιοχές της επαρχίας Λεμεσού.

Η δεντροφύτευση πραγματοποιήθηκε δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο Άλασσας και την εκκλησία Αγίου Νικολάου. Η δράση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμβολής στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της αναγέννησης των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

«Είναι μέρος πολλών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το ΑΚΕΛ και για να πρασινήσουμε την περιοχή, αλλά και για να βοηθήσουμε τους κατοίκους να ανταπεξέλθουν των δυσκολιών», ανέφερε ο κ. Στεφάνου, τονίζοντας ότι το κόμμα του βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή και συνεχίζει να το πράττει ώστε να ενημερώνεται για τις ανάγκες και τα προβλήματα των κατοίκων. «Είναι και το περιβάλλον, είναι και η επαγγελματική δραστηριότητα των κατοίκων εδώ, το ίδιο τους το σπίτι, η ζωή τους, που έχει δεχθεί ένα τεράστιο πλήγμα. Έχουμε κάνει πάρα πολλα υπομνήματα, πολλές παραστάσεις προς τους αρμόδιους και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε έτσι ώστε όσα έχουν εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση να υλοποιηθούν και ταυτόχρονα τυχόν κενά να εντοπιστούν και να καλυφθούν έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στις πυρόπληκτες περιοχές», είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ.

Το ΑΚΕΛ, όπως αναφέρθηκε, προγραμματίζει παρόμοιες δράσεις και σε άλλες πυρόπληκτες κοινότητες για το 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ