Δεν μπορεί χιλιάδες συμπολίτες μας να παραμένουν εγκλωβισμένοι για τόσα πολλά χρόνια, χωρίς οι ίδιοι να έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ, δήλωσε, την Παρασκευή, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου στην διάρκεια παρουσίασης της πρότασης νόμου του ΔΗΣΥ για τους εγκλωβισμένους εγγυητές, ο οποία κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή. Η πρόταση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης σήμερα από τον βουλευτή Αβέρωφ Νεοφύτου και συνυπογράφεται από βουλευτές άλλων κομμάτων.

Στην εισαγωγική της παρέμβαση η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου αναφερόμενη στη διαχείριση της ακρίβειας, επανέλαβε τη διαφωνία του ΔΗΣΥ με τα "οριζόντια και αστόχευτα", όπως είπε, μέτρα της Κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι το κόμμα εργάστηκε εποικοδομητικά για τη βελτίωση της φορολογικής μεταρρύθμισης, με έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης, των οικογενειών, των νέων ζευγαριών και των κυπριακών επιχειρήσεων. Παραμένουν κατηγορίες του πληθυσμού που χρειάζονται στήριξη στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι χαμηλόμισθοι και τα άτομα με αναπηρίες, είπε.

Αναφέρθηκε στη σημασία ενός σταθερού και ευνοϊκού φορολογικού περιβάλλοντος, απορρίπτοντας προτάσεις για νέες φορολογίες, οι οποίες πάντοτε καταλήγουν να επιβαρύνουν τον κόσμο, ενώ απαίτησε από τις τράπεζες να μειώσουν την ψαλίδα μεταξύ δανειστικών και καταθετικών επιτοκίων λέγοντας ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν Κυβέρνηση και Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία του κόμματος για τους εγγυητές είπε ότι δεν μπορεί χιλιάδες συμπολίτες μας να παραμένουν εγκλωβισμένοι για τόσα πολλά χρόνια, χωρίς οι ίδιοι να έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ.

Παράλληλα αναγνώρισε ότι υπάρχουν πρωτοφειλέτες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση και κάλεσε την Κυβέρνηση να εκπονήσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο στήριξης για την πρώτη κατοικία, ένα σχέδιο με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και μια βασική προϋπόθεση, να προστατευτούν όσοι έχουν αποπληρώσει τουλάχιστον το 50% του αρχικού ποσού του δανείου.

Στην παρουσίαση της πρότασης νόμου ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανέπτυξε το περιεχόμενο σημειώνοντας ότι σήμερα τα δεδομένα είναι διαφορετικά: οι τράπεζες παρουσιάζουν ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και κερδοφορία, ενώ η πλειοψηφία των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται εκτός τραπεζικού συστήματος.

Η πρόταση νόμου προβλέπει ότι σε περίπτωση πλειστηριασμού ή ανάκτησης ενυπόθηκου ακινήτου, η ευθύνη των εγγυητών περιορίζεται στο αρχικό ποσό του δανείου, αφαιρουμένου του ποσού που εισπράχθηκε από τον πλειστηριασμό ή την ανάκτηση. Επίσης, προβλέπει ότι εάν δεν περιορίζεται η ευθύνη των εγγυητών στο αρχικό ποσό του δανείου, αφαιρουμένου του ποσού που εισπράχτηκε από τον πλειστηριασμό, τότε η τράπεζα ή η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων υποχρεούται να μην προχωρήσει σε εκποίηση αλλά να αναμένει την απόφαση του Δικαστηρίου και ότι οι πρόνοιες καλύπτουν και εκκρεμούσες υποθέσεις ενώπιον Δικαστηρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ