Σύγκλιση απόψεων ως προς την ανάγκη τεκμηριωμένου σχεδιασμού, διαβούλευσης και επιλογής κατάλληλης μεθόδου υλοποίησης για σύγχρονες σωφρονιστικές εγκαταστάσεις, καταγράφηκε κατά τη συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, που πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ, υπό τον Πρόεδρό του Κωνσταντίνο Κωνσταντή.

Σε δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου προστίθεται ότι κατά τη συνάντηση που είχε επίκεντρο τον σχεδιασμό του νέου Σωφρονιστικού Ιδρύματος και τη συνολική μετάβαση σε υποδομές που υπηρετούν τον σωφρονισμό, τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα, με κοινή στόχευση την εξεύρεση της καταλληλότερης λύσης, το ΕΤΕΚ επαναβεβαίωσε την ετοιμότητά του να στηρίξει την προσπάθεια με την τεχνογνωσία και την εμπειρία του τεχνικού κόσμου και συμφωνήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας σε επόμενη φάση, για την περαιτέρω εξειδίκευση των απαιτούμενων ενεργειών και των επόμενων βημάτων.

Αναφέρεται επίσης ότι κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ τόνισε ότι έργα υψηλής κρισιμότητας οφείλουν να προχωρούν με βάση τις θεμελιώδεις αρχές των δημόσιων έργων.

Στο ίδιο πνεύμα, συζητήθηκε η ανάγκη ο σχεδιασμός να στηρίζεται σε σαφές πλαίσιο προτεραιοτήτων και ενεργειών, με στόχο ένα αποτέλεσμα λειτουργικό, βιώσιμο και κοινωνικά αποδεκτό, προστίθεται και αναφέρεται πως το ΕΤΕΚ υπογράμμισε την ανάγκη τεκμηριωμένης επιλογής θέσης, μέσω μελέτης και συγκριτικής αξιολόγησης εναλλακτικών, με κριτήρια που συνδυάζουν ασφάλεια, λειτουργικότητα, κοινωνική αποδοχή και περιβαλλοντική προστασία.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η χωροθέτηση οφείλει να προκύπτει με ουσιαστική διαβούλευση, ώστε η νέα εγκατάσταση να σέβεται το τοπίο, να εντάσσεται ορθολογικά στον χώρο και να λειτουργεί ως αναβάθμιση για την περιοχή εγκατάστασης, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και κοινωνία και πως το Επιμελητήριο ανέδειξε επίσης τη σημασία της διερεύνησης της καταλληλότερης μεθόδου υλοποίησης, με επίκεντρο την ποιότητα, τη διακυβέρνηση του έργου, τον προγραμματισμό και τη λογοδοσία, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εκτέλεση και η διαχρονική λειτουργικότητα της υποδομής, αναφέρεται τέλος.